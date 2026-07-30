Buscan con desesperación a una gatita desaparecida en el barrio Jorge Newbery y ofrecen recompensa

La mascota falta de su hogar desde el sábado 25 de julio. Su familia cree que pudo haber sido rescatada por algún vecino y pide ayuda para encontrarla.

Hoy 17:53

Una familia del barrio Jorge Newbery busca intensamente a su gatita, desaparecida desde el sábado 25 de julio, y ofrece una recompensa económica a quien pueda aportar información que permita encontrarla.

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Según contaron sus dueños, la mascota es muy dócil y cariñosa, por lo que sospechan que pudo haber sido recogida por algún vecino que desconocía que tenía una familia que la estaba buscando.

"La seguimos buscando. La busqué hasta las 2 de la madrugada y parece que ya no está en la calle", expresaron con preocupación, al tiempo que señalaron que creen que alguien podría haberla adoptado en los últimos días.

La familia pidió especialmente que, si algún vecino conoce a una persona que haya encontrado o adoptado un gatito con características similares, le informe que es buscada con desesperación y que será recompensado por su devolución.

Quienes puedan aportar datos sobre el paradero de la gatita o hayan visto un animal con esas características en la zona, pueden comunicarse con sus propietarios, quienes mantienen la esperanza de volver a encontrarla y reunirla con su hogar.