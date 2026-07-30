El Track Day en cuenta regresiva para Las Termas de Río Hondo

La actividad se desarrollará los días 8 y 9 de agosto y las inscripciones ya se encuentran abiertas. Los participantes podrán girar durante una o ambas jornadas en uno de los circuitos más importantes de Sudamérica.

Hoy 20:43

El Circuito Internacional de Termas de Río Hondo volverá a ser escenario de la pasión por la velocidad con una nueva edición del Track Day Argentina, que tendrá lugar los días sábado 8 y domingo 9 de agosto. El evento reunirá a competidores de distintos puntos del país para disfrutar de dos jornadas de manejo en pista con todas las medidas de seguridad.

La organización informó que los interesados podrán inscribirse para participar únicamente el sábado o bien en ambas jornadas, de acuerdo con la modalidad que prefieran. Como es habitual, el evento estará destinado tanto a pilotos con experiencia como a aficionados que deseen vivir la experiencia de girar en un circuito de nivel internacional.

El Track Day Argentina se consolidó como una de las propuestas más importantes para quienes buscan perfeccionar su conducción y disfrutar de sus motocicletas en un entorno seguro, con tandas organizadas y supervisadas.

Para consultas sobre inscripciones, costos e información, los interesados pueden comunicarse al 3815-575315.