Mario Benavente recibió un masivo respaldo en plenarios en el Club del Maestro y en Dorrego

El Frente Cívico por Santiago realizó dos plenarios en la Capital como parte del cierre de campaña. Gerardo Zamora, Elías Suárez y otros referentes respaldaron la candidatura de Mario Benavente.

Hoy 20:39

Con una fuerte presencia de militantes de distintos sectores de la ciudad, el Frente Cívico por Santiago realizó este jueves por la tarde dos plenarios, como parte del cierre de campaña en apoyo a Mario Benavente, candidato a intendente de la Capital.

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Los multitudinarios actos realizados en el Club del Maestro, con dirigentes y militantes del circuito 8A, y en el Club Dorrego con vecinos del circuito 7B, estuvieron encabezados por el máximo referente del espacio, el senador Gerardo Zamora, y el gobernador Elías Suárez.

Además, participaron el vicegobernador Carlos Silva Neder; la actual intendenta Norma Fuentes; el senador José Neder y Justo Molina Areal, quien encabeza la lista de concejales.

En su mensaje, Zamora agradeció el acompañamiento de la militancia y sostuvo: "Esta elección es fundamental para la provincia, votar a Mario es garantizar la continuidad de un proyecto municipal responsable, demostrarle al país que desde la gestión, sentamos bases para el progreso de Santiago".

Sobre el candidato destacó: "El ingeniero Mario Benavente es un profesional intachable. Como funcionario tiene grandes capacidades y además es un militante de nuestro proyecto. Eso nos permite decirles con total tranquilidad que vayamos a las urnas y votemos de la mejor manera".

Por su parte, el gobernador Elías Suárez dijo: "Nos llena de fortaleza ver a tantos dirigentes y militantes unidos levantando las banderas, a quienes les agradezco por el acompañamiento en las elecciones pasadas".

Agregó: "El 2 de agosto debemos demostrar con fe y esperanza que el Frente Cívico es garantía de gobierno equilibrado y apoyar a Mario Benavente como intendente".

Para cerrar, Mario Benavente llamó a redoblar el trabajo en los días previos a la elección. "Quiero que ustedes me acompañen estos días que quedan, hablando con sus vecinos, con sus amigos, para que este domingo sea un triunfo importante que respalde la gestión de Norma Fuentes, y al Gobierno de la provincia para que la gente tenga mejor calidad de vida. Porque este es un proyecto de diálogo, respeto y trabajo para todos los santiagueños", concluyó.