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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 AGO 2026 | 22º
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Somos Deporte

EN VIVO | Lanús recibe a Instituto con la premisa de reaccionar tras el golpe en la Sudamericana

El Granate volverá a jugar ante su público después de quedar eliminado del certamen continental. La Gloria buscará sostener la recuperación conseguida frente a Platense.

Hoy 20:43

Lanús recibirá este domingo a Instituto de Córdoba, desde las 21.30, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

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TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Lanús Instituto Atlético Central Córdoba
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