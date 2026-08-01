EN VIVO | Lanús recibe a Instituto con la premisa de reaccionar tras el golpe en la Sudamericana

El Granate volverá a jugar ante su público después de quedar eliminado del certamen continental. La Gloria buscará sostener la recuperación conseguida frente a Platense.
Lanús recibirá este domingo a Instituto de Córdoba, desde las 21.30, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1 – OPCIÓN 2