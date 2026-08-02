Zendaya es la nueva embajadora global de Prada Beauty

La actriz se suma a la firma italiana en una alianza que celebra la feminidad contemporánea y acompaña el lanzamiento de una nueva fragancia de la línea Prada Paradoxe.

Hoy 07:20

Zendaya fue anunciada como la nueva embajadora mundial de Prada Beauty, marcando un nuevo capítulo en la identidad de la marca y consolidando su lugar como uno de los rostros más influyentes de la industria de la moda y el entretenimiento.

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La colaboración se da en el marco del lanzamiento de Prada Paradoxe Sweet Chemistry Eau de Parfum, una fragancia que redefine los códigos del universo gourmand con una propuesta frutal y floral. Más que una simple campaña, la elección de la actriz busca reflejar una feminidad multifacética, alineada con el espíritu creativo de la casa italiana.

Reconocida como actriz, productora e ícono generacional, Zendaya representa la esencia de Prada Paradoxe, una línea que celebra la libertad, la complejidad y la autenticidad. Ganadora de dos premios Emmy por su papel en Euphoria, además de un Globo de Oro y un Critics' Choice Award, la artista ha construido una carrera sólida tanto en cine como en televisión.

Tras destacarse en producciones como Spider-Man, la saga Dune de Denis Villeneuve y Challengers de Luca Guadagnino, la actriz se prepara para un 2026 con importantes estrenos, entre ellos The Drama de Kristoffer Borgli, Spider-Man: Brand New Day y The Odyssey, dirigida por Christopher Nolan.

La campaña que acompaña este anuncio fue dirigida por Barry Jenkins, ganador del Óscar por Moonlight, quien aporta una mirada íntima y poética para capturar el carácter paradójico tanto de la fragancia como de su nueva embajadora.

En cuanto al perfume, Sweet Chemistry abre con notas de grosella negra, evoluciona hacia un corazón de flor de naranjo y culmina con un acorde envolvente de leche de neroli, logrando un equilibrio entre frescura y dulzura.

“Me encanta cómo Paradoxe celebra la complejidad, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad sin encasillar a nadie. Para mí, los perfumes reflejan nuestra forma de movernos en el mundo”, expresó Zendaya, quien además reveló que ya era usuaria de la fragancia antes de sumarse a la marca.

Por su parte, Rosa Carriço, presidenta global de Prada Beauty, destacó que la actriz “encarna la esencia de la marca” gracias a su autenticidad y su capacidad para representar el espíritu de una nueva generación.