El municipio realizó mejoras de calles en distintos sectores de La Banda

Los trabajos incluyeron enripiado, nivelación, perfilado, aporte de suelo y colocación de base estabilizada en diferentes sectores, como parte del Plan de Mejoramiento Integral de Calles impulsado por la gestión del intendente Roger Nediani.

Hoy 14:45

En el marco del Plan de Mejoramiento Integral de Calles, impulsado por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, la Secretaría de Obras Públicas desarrolló durante la semana una amplia agenda de trabajos destinados a mejorar la infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad de La Banda.

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Las tareas ejecutadas incluyeron trabajos de enripiado, aporte de suelo, nivelación, perfilado y colocación de base estabilizada, con intervenciones programadas de acuerdo con las necesidades de cada sector.

Entre las acciones realizadas se destacó el enripiado de calle Quintana, desde Islas Malvinas (S), y la colocación de base estabilizada sobre la calle Islas Malvinas (S), en el tramo comprendido entre la avenida Belgrano y la calle Avellaneda.

Además, se efectuaron trabajos de perfilado de calles en el barrio Banfield y la reparación de calzada en la intersección de las calles San Carlos y San Juan.

En el barrio Textil se llevó a cabo el enripiado de las calles Antenor Álvarez; Amadeo Jaques, entre las alturas 600 y 800, e Islas Malvinas, en el tramo comprendido entre la numeración 600 y 800.

Por otra parte, personal municipal realizó aporte de suelo y nivelación del suelo en el pasaje Walter Aguirre y en la calle Chile del barrio Agua y Energía.

Finalmente, se avanzó con trabajos de nivelación en la calle Maipú, como parte de las acciones destinadas a mejorar la transitabilidad y las condiciones generales de las arterias.

Desde el municipio destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de una planificación integral que busca mejorar la circulación vehicular y acompañar el crecimiento urbano de La Banda.