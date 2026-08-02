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Yanina Iturre destacó la participación ciudadana y el valor de la democracia tras emitir su voto

La actual intendenta interina y candidata a la reelección sufragó durante la mañana en la Escuela Piloto N° 1 de Fernández y dejó un mensaje sobre el compromiso cívico y el desarrollo de la jornada electoral.

Hoy 11:00
Yanina Iturre

La actual intendenta interina de Fernández y candidata a la reelección, Yanina Iturre, emitió su voto a las 9:45 en la Escuela Piloto N° 1, en el marco de las elecciones municipales desarrolladas en la cabecera del departamento Robles. Tras sufragar, destacó la importancia de la participación ciudadana y del sistema democrático.

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"Cumpliendo con el deber cívico como ciudadana, instando también a la comunidad a acercarse a los lugares de votación, para dar cumplimiento a un deber que tenemos todos los ciudadanos y también celebrando la democracia que hoy por hoy vivimos día a día", expresó la candidata al referirse al significado de la jornada electoral.

Asimismo, señaló que durante la mañana se vivía un clima de tranquilidad y manifestó su deseo de que el proceso se desarrollara en paz. "Estoy viviendo un clima bastante tranquilo, auguro que siga así, que sea una jornada tranquila y en paz", afirmó.

Finalmente, Iturre agradeció el trabajo de quienes participaron en la organización de los comicios. "Agradezco a las autoridades de mesa, a los fiscales, a las autoridades policiales y a las instituciones educativas, que están trabajando para que esta jornada se desarrolle de la mejor manera posible", concluyó.

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