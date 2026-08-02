Natalia Neme: "Estamos muy conformes y orgullosos del trabajo que hizo todo el equipo"

Desde el búnker de la Unión Cívica Radical, la candidata a intendenta de la Capital destacó el desarrollo de la jornada electoral, valoró el trabajo de fiscales y militantes y aseguró que el partido volvió a fortalecerse con una lista propia.

Hoy 18:36

Con el cierre de los comicios, la candidata a intendenta de la Capital por la Lista 3 de la Unión Cívica Radical (UCR), Natalia Neme, aguardaba este domingo los resultados de las elecciones municipales desde el búnker partidario, donde destacó la tranquilidad con la que transcurrió la jornada y el trabajo realizado por el espacio durante la campaña.

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"Estamos esperando muy ansiosos los resultados. Fue una jornada muy tranquila, esperando a los fiscales con el conteo de los votos después de un enorme esfuerzo durante todo el día. Es enorme el orgullo que tengo de este partido, del gran equipo consolidado en todos lados, con fiscales, militantes y vecinos que se han sumado. Ahora solo queda esperar los resultados", expresó en diálogo con Radio Panorama.

Consultada sobre la participación del electorado, señaló que la concurrencia fue inferior a la esperada durante buena parte del día, aunque repuntó en las últimas horas. "Poco menos del 60%. A último momento se empezó a mover un poco más la gente. Fue una jornada bastante tranquila para lo que suelen ser habitualmente las elecciones, pero nosotros estamos muy conformes", indicó, al tiempo que precisó que el mayor movimiento se registró entre las 14 y las 18.

Neme también realizó un balance de la campaña y remarcó el proceso de reconstrucción que atraviesa el radicalismo en la Capital. "Es un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo, con equipos en los barrios. Ha sido una campaña corta, pero muy intensa y productiva. Estoy muy contenta y satisfecha por la recepción que hemos tenido y por el equipo que se ha formado", sostuvo.

Por último, destacó el regreso de la UCR con una lista propia para disputar la Intendencia capitalina y el significado que eso tuvo para la militancia. "Volver a tener un partido centenario en las calles, con la Lista 3 y el escudo radical, moviliza a los afiliados y a todo el equipo. Esperamos que los resultados nos acompañen, pero cualquiera sea el resultado, transmito la felicidad mía y de todo el equipo por la campaña y el trabajo que hicimos hasta último momento, y que todavía siguen haciendo los fiscales", concluyó.