"Podríamos estar ante un triunfo hegemónico del Frente Cívico": el análisis de Enrique Zuleta Puceiro en N7

El consultor y analista político participó de la cobertura especial de Noticiero 7 y sostuvo que, de confirmarse la tendencia, el resultado tendrá un fuerte impacto tanto en la política santiagueña como en el escenario nacional.

Hoy 20:33

El consultor y analista político Enrique Zuleta Puceiro analizó los primeros resultados de las elecciones municipales durante la cobertura especial de Noticiero 7 y sostuvo que el Frente Cívico por Santiago podría alcanzar un triunfo de magnitud histórica si se consolidan las tendencias que comenzaban a surgir del escrutinio.

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"Al margen de que hay muchos lugares donde el resultado es muy incierto, en general creo que hay muchas posibilidades de que estemos ante un triunfo hegemónico del Frente Cívico, algo así como 25 ciudades sobre 26, una cosa que nunca había ocurrido", afirmó.

Para Zuleta Puceiro, un escenario de esas características tendría un alcance que excede el plano provincial. "De ser así, es un triunfo con un significado muy grande de cara a la agenda política, no solo de Santiago del Estero sino también del país", expresó durante la transmisión.

En ese sentido, el analista consideró que el resultado reflejaría la fortaleza política del espacio que conduce Gerardo Zamora y la continuidad del proyecto del Frente Cívico por Santiago, actualmente al frente del Gobierno provincial con Elías Suárez como gobernador.

Por último, señaló que uno de los datos más relevantes de la elección fue el escaso protagonismo que, a su criterio, tuvo La Libertad Avanza en la disputa municipal. "El dato mayor, diría yo, es que La Libertad Avanza no ha competido prácticamente", concluyó.