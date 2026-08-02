La explosión fue el sábado por la noche en el Balzi Rossi, un exclusivo establecimiento italiano en el centro de la ciudad. La embajada de Rusia en Italia culpó a Ucrania por el atentado que habría sido realizado por una mujer.

Hoy 20:34

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó como un “brutal acto terrorista” el ataque con bomba registrado el día anterior contra un restaurante en la capital, pero no dijo quién fue el responsable.

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La explosión del sábado por la noche en el Balzi Rossi, un exclusivo establecimiento italiano en el centro de Moscú, mató a cinco personas, incluida la mujer que llevaba la bomba, informaron medios estatales rusos que citaron a funcionarios locales.

“Ayer se cometió en Moscú un brutal acto terrorista que cobró vidas humanas. Las víctimas se encuentran actualmente en los hospitales de la ciudad, donde están recibiendo toda la atención necesaria”, escribió Sobianin en redes sociales.

Al menos otras 21 personas resultaron heridas cuando el artefacto explosivo detonó en el restaurante de la plaza Kudrinskaya, informó el Comité Nacional Antiterrorista a última hora del sábado, según la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti.

La mujer intentó introducir la bomba en el establecimiento de forma clandestina, pero el guardia de seguridad se negó a dejarla entrar antes de que la bomba explotara, informó RIA Novosti. El Comité de Investigación de Moscú indicó el sábado por la noche que el ataque seguía bajo investigación.

Según RIA Novosti, el restaurante estaba cerrado para un evento privado el sábado por la noche.

Imágenes difundidas por medios estatales rusos mostraron a agentes del orden fuertemente armados, varias ambulancias y otros vehículos de emergencia en el lugar.

La embajada de Rusia en Italia culpó a Ucrania por el atentado.

Al planear un ataque contra uno de los principales restaurantes italianos de Moscú, unos "terroristas ucranianos" pretendían "intimidar a los italianos que trabajan en Rusia y señalar que ellos también están en el punto de mira y podrían convertirse en cualquier momento en las próximas víctimas de estos sinvergenzas", se lee en una declaración.

"Los tentáculos manchados de sangre de la banda terrorista de (Volodímir) Zelenski —dice un comunicado publicado por la embajada en su canal de Telegram— han llegado hasta el restaurante italiano Balzi Rossi de Moscú. Solo gracias a la vigilancia y a la dedicación profesional de un agente de los servicios de seguridad rusos, el chef napolitano Carmine Alfieri y los miembros de su equipo lograron salir ilesos.

Lamentablemente, hubo víctimas: cinco personas fallecieron y diecinueve clientes del restaurante sufrieron heridas graves".

"¿Alguien duda todavía de que el régimen de Kiev representa una ramificación más de Al-Qaeda y el ISIS?", agrega el comunicado, afirmando que quien continúe "suministrando dinero y armas" a los dirigentes de Kiev "es su cómplice, independientemente del cargo que ocupe".

"Ahora está totalmente claro: la explosión en el restaurante Balzi Rossi y los demás ataques ocurridos en Rusia, Múnich y otros lugares —concluye la embajada— demuestran que la lacra del terrorismo ucraniano ha llegado a Europa, y a Italia en particular".

Si bien medios y canales rusos señalaron de forma preliminar y sin pruebas oficiales a los servicios de inteligencia ucranianos, vinculando la explosión con la presencia de altos mandos militares rusos en un evento privado, Kiev no hizo hasta el momento declaraciones oficiales ni se pronunció sobre la explosión.