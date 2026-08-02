Con el respaldo de las urnas, Néstor Humberto Salim fue reelecto intendente de Frías

El actual jefe comunal renovó el respaldo mayoritario del electorado y continuará al frente del municipio por un nuevo período de gestión.

Hoy 20:41

Néstor Humberto Salim fue reelecto este domingo como intendente de Frías, tras imponerse en las elecciones municipales y renovar el respaldo de una parte mayoritaria del electorado para continuar al frente del municipio durante un nuevo período de gestión.

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Con este resultado, Salim seguirá conduciendo los destinos de la ciudad, luego de una jornada democrática en la que los vecinos expresaron su voluntad a través del voto para elegir a sus autoridades municipales.

Los comicios se desarrollaron con normalidad y contaron con la participación de miles de ciudadanos que concurrieron a las urnas para definir a las nuevas autoridades en distintas localidades de la provincia. A medida que avanzó el escrutinio comenzaron a conocerse los resultados oficiales y la conformación del nuevo mapa político surgido de las urnas.

Tras confirmarse su reelección, desde distintos sectores comenzaron a llegar las felicitaciones y los saludos para el intendente, dando inicio a una nueva etapa de gestión al frente del municipio friense.