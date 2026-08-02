Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 AGO 2026 | 22º
X
Locales

Con el respaldo de las urnas, Néstor Humberto Salim fue reelecto intendente de Frías

El actual jefe comunal renovó el respaldo mayoritario del electorado y continuará al frente del municipio por un nuevo período de gestión.

Hoy 20:41
Néstor Humberto Salim

Néstor Humberto Salim fue reelecto este domingo como intendente de Frías, tras imponerse en las elecciones municipales y renovar el respaldo de una parte mayoritaria del electorado para continuar al frente del municipio durante un nuevo período de gestión.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con este resultado, Salim seguirá conduciendo los destinos de la ciudad, luego de una jornada democrática en la que los vecinos expresaron su voluntad a través del voto para elegir a sus autoridades municipales.

Los comicios se desarrollaron con normalidad y contaron con la participación de miles de ciudadanos que concurrieron a las urnas para definir a las nuevas autoridades en distintas localidades de la provincia. A medida que avanzó el escrutinio comenzaron a conocerse los resultados oficiales y la conformación del nuevo mapa político surgido de las urnas.

Tras confirmarse su reelección, desde distintos sectores comenzaron a llegar las felicitaciones y los saludos para el intendente, dando inicio a una nueva etapa de gestión al frente del municipio friense.

TEMAS Elecciones Municipales 2026
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Elecciones 2026: consultá el padrón y conocé dónde votás este domingo en Santiago del Estero
  2. 2. Vibrante empate en Rosario: Boca y Newell’s repartieron puntos en el Coloso
  3. 3. Elecciones en Santiago: qué pasa si no votás este domingo y cuáles son las sanciones
  4. 4. EN VIVO | River recibe a Rosario Central en un partido clave para el futuro de Coudet
  5. 5. Con un amplio respaldo en las urnas, el Frente Cívico obtiene un claro triunfo en Capital y La Banda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT