Con el respaldo de las urnas, Ángel Álvarez fue electo intendente de Pinto

El actual secretario de Gobierno se impuso en las elecciones municipales y conducirá los destinos de la ciudad durante los próximos cuatro años.

Hoy 20:48

El doctor Ángel Álvarez fue elegido este domingo como nuevo intendente de la ciudad de Pinto, tras imponerse en las elecciones municipales celebradas en esa localidad santiagueña.

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El dirigente, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno del Municipio, recibió el respaldo mayoritario de los vecinos y será el encargado de conducir la administración local durante los próximos cuatro años.

Tras conocerse el resultado, el equipo de trabajo del Municipio expresó su satisfacción por el triunfo electoral y felicitó al intendente electo, destacando el acompañamiento recibido por parte de la comunidad.

Con este resultado, Álvarez asumirá la conducción del Ejecutivo municipal, iniciando una nueva etapa de gestión al frente de la ciudad.