Catherine Zeta-Jones se convierte en una asesina implacable en el thriller de venganza Kill Jackie

La actriz lidera una serie donde enfrenta a un grupo de sicarios conocidos como “Los Siete Demonios”, en una historia cargada de acción y suspenso.
La actriz Catherine Zeta-Jones encabeza el nuevo thriller de venganza Kill Jackie, una serie que la muestra en un papel desafiante: eliminar a un grupo de asesinos a sueldo antes de que ellos acaben con su vida.
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En la producción, que se verá a través de Prime Video en varios territorios —incluido el Reino Unido— y en AMC+ en Estados Unidos, Zeta-Jones interpreta a Jackie Price, una ex contrabandista de drogas que cree haber dejado atrás su pasado criminal.
Sin embargo, esa tranquilidad se rompe cuando descubre que un grupo de sicarios de élite, conocidos como “The Seven Demons”, ha sido contratado para matarla. A partir de ese momento, Jackie inicia una carrera contrarreloj para eliminarlos uno por uno antes de que cumplan su misión.
La serie está basada en la novela The Price You Pay, del autor bestseller del Sunday Times Nick Harkaway, quien escribe bajo el seudónimo Aidan Truhen y participa como consultor en la adaptación. El proyecto fue co-creado por Conor Keane, Tom Butterworth (Gangs of London), Peter Lawson (John Wick) y Damon Thomas (Killing Eve).
A diferencia del libro original, donde el protagonista era un hombre, la serie apuesta por una relectura con liderazgo femenino, colocando a Zeta-Jones en el centro de la historia.
El elenco se completa con figuras como Ron Perlman, Sidse Babett Knudsen, Julian Barratt, Bill Paterson, Óscar Jaenada, Raff Law, Daniel Ings, Christine Adams, Julian Rhind-Tutt y Jonathan Cake.
En cuanto a su distribución, Prime Video contará con la serie en países como Austria, Canadá, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Suiza, Turquía y el Reino Unido, mientras que Fremantle se encargará de las ventas internacionales, con excepción de Estados Unidos, donde la distribución estará en manos de De Maio Entertainment y Steel Springs Pictures.