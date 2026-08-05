Cailee Spaeny sería la nueva Rogue en el reinicio de X-Men dentro del MCU

La protagonista de “Alien: Romulus” es señalada como la elegida por Marvel Studios para interpretar a una de las mutantes más icónicas de la saga.

05/08/2026

Cailee Spaeny sería la actriz elegida para interpretar a Rogue en el esperado reinicio de X-Men dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), según reportes que generaron una fuerte repercusión entre los fanáticos de la franquicia.

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La información fue difundida por el portal Cosmic Marvel el 31 de julio de 2026 y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. La publicación original superó las 822 mil visualizaciones en X y abrió un amplio debate sobre la posible incorporación de la protagonista de “Alien: Romulus” al universo de superhéroes.

La reacción de los seguidores de Marvel Studios fue mayormente positiva. Muchos celebraron la posibilidad de que el estudio apueste por talento joven para encabezar una nueva etapa de los mutantes, mientras que otros destacaron que Spaeny podría aportar una versión más cercana a la personalidad del personaje en los cómics.

Una Rogue más fiel a los cómics

La posibilidad del casting también recibió el respaldo del reconocido insider MyTimeToShineHello, quien aseguró: “Por fin tendremos una Rogue fiel a los cómics”. Sus declaraciones impulsaron nuevas teorías y aumentaron las expectativas sobre la adaptación.

Los seguidores esperan que la nueva versión del personaje refleje la complejidad de Rogue, una mutante marcada por su capacidad de absorber recuerdos, poderes y fuerza vital mediante el contacto físico. La heroína debutó en las páginas de Marvel en 1981 y se convirtió en una de las figuras más importantes de los X-Men.

Anteriormente, el personaje fue interpretado por Anna Paquin en la saga cinematográfica desarrollada por Fox, una versión que acompañó a toda una generación de espectadores. Ahora, Marvel Studios busca reinventar a la mutante dentro de su universo compartido.

Un proyecto que genera expectativa

El rumor sobre Spaeny llega en un momento de gran interés alrededor del nuevo proyecto de X-Men, especialmente luego de las novedades surgidas en torno a la Comic-Con de San Diego.

Además del posible fichaje de la actriz, distintos reportes vincularon a nombres como Adam Driver, Bill Skarsgård y Cooper Hoffman con la producción. También aparece Jake Schreier como uno de los principales candidatos para ocupar la silla de director.

Hasta el momento, Marvel Studios no realizó un anuncio oficial sobre el reparto, aunque la posible llegada de Cailee Spaeny como Rogue ya convirtió al personaje en uno de los principales focos de atención entre los seguidores del MCU.