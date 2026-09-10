Eiza González deslumbra en Nueva York y revela detalles de su nuevo proyecto

La actriz mexicana fue una de las figuras destacadas del desfile de Ralph Lauren en la New York Fashion Week y confirmó que acaba de finalizar el rodaje de una película centrada en el mundo del fisicoculturismo femenino.

10/09/2026

Eiza González volvió a convertirse en una de las figuras destacadas de la escena internacional al participar del desfile de Ralph Lauren durante la New York Fashion Week, donde compartió protagonismo con reconocidas estrellas de Hollywood.

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El evento se realizó el miércoles en la galería Jack Shainman, en Tribeca, y reunió a figuras como Viola Davis, Cynthia Erivo, Elizabeth Debicki, Ariana DeBose y Rachel Brosnahan.

Tras el desfile, González destacó el trabajo presentado por Ralph Lauren y aseguró que se sintió especialmente conmovida por la colección. La actriz también resaltó la manera en que el diseñador logra realzar la belleza femenina sin que la ropa opaque a quien la lleva.

Sin embargo, uno de los datos más llamativos de su aparición fue la confirmación de que acaba de terminar el rodaje de Iron Jane, una película que aborda el mundo del fisicoculturismo femenino.

El proyecto representa un nuevo desafío para González, quien continúa consolidando su carrera en producciones internacionales después de participar en películas como Baby Driver, Ambulance y The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

La actriz también continúa vinculada al mundo de la moda y las grandes marcas, mientras su presencia en Nueva York vuelve a posicionarla entre las celebridades latinoamericanas con mayor protagonismo en la industria del entretenimiento y la moda internacional.