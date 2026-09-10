Dictaron prisión preventiva para padre e hijo acusados por vender drogas desde un gimnasio en Frías

David Herrera y José Alejandro Herrera permanecerán detenidos tras los allanamientos de agosto, en los que secuestraron cocaína, marihuana y $4.000.000 en efectivo.

10/09/2026

David Herrera (53) y su hijo José Alejandro Herrera (33) continuarán privados de la libertad mientras avanza la investigación en su contra. Así lo resolvió la jueza de Control y Garantías de Frías, Dra. Roxana Cejas Ramírez, quien dictó la prisión preventiva para ambos en el marco de una causa por presunta venta de drogas.

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Herrera padre es dueño de un gimnasio local, y la medida judicial llega a un mes de los operativos en los que la Policía secuestró estupefacientes y una importante suma de dinero.

Los procedimientos se realizaron durante la primera semana de agosto, cuando efectivos policiales llevaron adelante redadas simultáneas en dos viviendas del barrio Banda Verde.

En esos allanamientos fueron incautadas dosis de cocaína y marihuana listas para su presunta comercialización, balanzas digitales de precisión, teléfonos celulares y cerca de $4.000.000 de pesos en efectivo.