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El nuevo récord que alcanzó Messi en el empate de Inter Miami

La Pulga asistió a Casemiro en el 1-1 ante Chicago Fire y quedó como único líder de asistencias en la MLS 2026. Además, comparte la cima de la tabla de goleadores con 18 tantos y volvió a ampliar una marca histórica en su carrera.

10/09/2026

Lionel Messi volvió a ser determinante para Inter Miami en el empate 1-1 ante Chicago Fire y alcanzó un nuevo récord en la temporada 2026 de la MLS. El argentino ejecutó el tiro de esquina que Casemiro convirtió en gol y llegó a 11 asistencias en la competencia.

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Con este pase-gol, Messi quedó como único líder de la tabla de asistidores. La Pulga superó a Evander, de Cincinnati FC, y Anders Dreyer, de San Diego FC, quienes acumulan 10 asistencias. Además, el argentino alcanzó las 423 asistencias en su carrera, la mayor cifra de la que se tenga registro en la historia del deporte.

Pero el dominio de Messi no se limita a las asistencias. El capitán de Inter Miami también comparte el primer puesto de la tabla de goleadores de la MLS, con 18 tantos, junto a Petar Musa, de Dallas FC.

Más atrás aparecen Nicolás Fernández Mercau, exjugador de San Lorenzo que actualmente milita en New York City FC, junto a Brian White, de Vancouver Whitecaps, y Tai Baribo, de DC United, todos con 14 goles. Así, a los 39 años, Lionel Messi continúa como una de las grandes figuras de la competencia y lidera sus principales estadísticas ofensivas.

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