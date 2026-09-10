Los derechos del paciente frente a cobros indebidos de copagos

En Argentina, el sistema de salud establece normas claras sobre los copagos, y un 62% de los pacientes han reportado cobros indebidos en los últimos años, según un estudio de la Defensoría del Pueblo. Aquí te contamos qué hacer si te enfrentas a esta situación.

10/09/2026

En el contexto del sistema de salud en Argentina, es fundamental entender qué hacer si te cobran un copago que no corresponde. Desde 2018, la legislación nacional ha establecido regulaciones sobre los copagos en servicios de salud, garantizando que los pacientes solo paguen por lo que realmente deben.

Los copagos son contribuciones que los pacientes deben hacer al recibir atención médica, pero no todos los servicios pueden estar sujetos a este tipo de cobro. Especialmente en tratamientos de urgencia o en servicios cubiertos por obras sociales, los pacientes pueden estar protegidos de cargos indebidos. Esto significa que, si recibiste un cobro que consideras injusto, tienes derechos que puedes ejercer.

Si te encuentras en esta situación, el primer paso es solicitar una explicación detallada a la entidad que te realizó el cobro. Es importante pedir un desglose de los servicios facturados y verificar si corresponden a lo que efectivamente recibiste. Muchas veces, los errores administrativos son la causa de estos cobros indebidos.

En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, puedes recurrir a la Defensoría del Pueblo de tu provincia o al ente regulador de tu obra social. Estas instituciones tienen la autoridad para mediar en conflictos y pueden ayudarte a resolver la situación de forma efectiva.

Además, es recomendable que guardes todos los comprobantes y documentos relacionados con tu atención médica, ya que esto te servirá como evidencia en caso de que necesites realizar una reclamación formal. Tener un registro claro de tus interacciones con el sistema de salud es clave para proteger tus derechos.

Recuerda que, según la Ley de Protección al Consumidor, los pacientes tienen derecho a recibir información clara y veraz sobre los costos de los servicios de salud. Si sientes que tu derecho ha sido vulnerado, puedes presentar una denuncia ante la Secretaría de Comercio o incluso iniciar acciones legales si es necesario.

La transparencia en el sistema de salud es un derecho fundamental y, al estar informado sobre tus derechos y los pasos a seguir, podrás actuar con firmeza ante cualquier cobro de copago que no corresponda. Mantente alerta y no dudes en buscar ayuda si consideras que te han cobrado de manera indebida.