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Ejecutan trabajos de reparación y acondicionamiento en calles de Colonia El Simbolar

La Comisión Municipal de Colonia El Simbolar lleva adelante trabajos periódicos de reparación, mantenimiento y acondicionamiento de calles en distintos sectores del ejido municipal.

10/09/2026

Las tareas tienen como objetivo preservar las condiciones de circulación, mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad tanto a los vecinos como a quienes transitan diariamente por la localidad.

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La comisionada municipal Valle Pérez destalló que estas acciones forman parte de un trabajo sostenido de la gestión para atender las necesidades de la comunidad y mantener en condiciones la red vial urbana.

“Sabemos que las calles son fundamentales para la vida diaria de nuestros vecinos: para llegar al trabajo, llevar a los chicos a la escuela, acceder a los servicios y circular con mayor tranquilidad. Por eso realizamos estas tareas de manera periódica”, señaló la comisionada.

Asimismo, Pérez remarcó que el municipio continuará trabajando en los distintos barrios y sectores de Colonia El Simbolar. “Nuestro compromiso es seguir mejorando cada espacio de nuestra localidad, escuchando a los vecinos y dando respuesta a las necesidades que se presentan”, expresó.

Desde la Comisión Municipal indicaron que el mantenimiento de caminos constituye una acción prioritaria para acompañar el crecimiento de la localidad y fortalecer la seguridad vial.

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