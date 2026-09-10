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Paliza del Bayern Múnich ante el Bodø/Glimt por la Champions

El gigante alemán inició este jueves su camino en el Allianz Arena con un contundente triunfo por 5 a 0 por la primera fecha de la fase liga de la temporada 2026-27.

10/09/2026

Bayern Múnich comenzó con el pie derecho su camino en la Champions League 2026-27. En el Allianz Arena, el equipo alemán derrotó 5-0 al Bodø/Glimt y sumó sus primeros tres puntos en la competencia, en un encuentro que fue mucho más parejo de lo esperado durante la primera mitad.

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El conjunto noruego logró contener los ataques del Bayern gracias a una defensa compacta y, especialmente, a las intervenciones de su arquero Nikita Haikin. Los dirigidos por Vincent Kompany dominaron la posesión y buscaron constantemente espacios, pero no consiguieron romper el cero antes del descanso.

La historia cambió por completo en el segundo tiempo. Apenas comenzó el complemento, Jamal Musiala apareció para marcar el 1-0 y ponerle fin a una espera importante: el alemán volvió a ser titular después de un período complicado alejado de las canchas. Su gol destrabó el partido y dio inicio a la goleada del conjunto bávaro.

A partir de ahí, Bayern Múnich no levantó el pie del acelerador. Harry Kane marcó el segundo y Alphonso Davies amplió la diferencia, mientras que Michael Olise apareció sobre el cierre con un doblete para sentenciar el 5-0 definitivo. El gigante alemán pasó de un primer tiempo trabado a una segunda mitad contundente y dejó en claro que buscará ser protagonista en esta edición de la Champions League.

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