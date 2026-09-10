Estados Unidos aprobó la venta de cuatro helicópteros Black Hawk a la Argentina por US$140 millones

La operación contempla cuatro aeronaves, motores, repuestos y sistemas de apoyo. Washington destacó que el acuerdo permitirá reforzar las capacidades argentinas para la seguridad fronteriza, la lucha contra el crimen transnacional y la respuesta ante emergencias.

10/09/2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó la venta a la Argentina de cuatro helicópteros militares Black Hawk junto con un importante paquete de equipamiento, en una operación valuada en aproximadamente US$140 millones.

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La adquisición había sido solicitada por el Gobierno argentino e incluye aeronaves fabricadas por Sikorsky, además de dos motores de General Electric destinados a este tipo de helicópteros y utilizados también en otros modelos militares estadounidenses.

El acuerdo contempla además equipamiento complementario para las operaciones aéreas, entre ellos sistemas de comunicación, GPS, radio, transpondedores y dispositivos vinculados con los procedimientos de aterrizaje. También fueron incluidos elementos de rescate y emergencia, repuestos, herramientas y software para mantenimiento.

Desde Washington remarcaron que la operación responde también a objetivos estratégicos. Según explicó el Departamento de Estado, la venta permitirá fortalecer la seguridad de un aliado importante de Estados Unidos que no pertenece a la OTAN y contribuirá a la estabilidad política y al desarrollo económico de Sudamérica.

En ese sentido, Estados Unidos señaló que los nuevos helicópteros permitirán ampliar las capacidades argentinas para la vigilancia y seguridad de las fronteras, el combate contra el crimen transnacional y las tareas de asistencia humanitaria y respuesta ante desastres naturales.

Los Black Hawk también tendrán una función de reemplazo dentro de las Fuerzas Armadas argentinas. Está previsto que releven a los Bell UH-1H y Huey II que actualmente utiliza el Comando de Aviación del Ejército, incorporando una plataforma con mayores capacidades operativas.

El modelo estadounidense cuenta con casi cinco décadas de trayectoria y, con el paso de los años, amplió considerablemente sus funciones. Además de su utilización militar, los Black Hawk son empleados en distintos países para evacuaciones médicas, operaciones de emergencia, asistencia ante catástrofes y transporte de personal.

La Argentina ya cuenta con un helicóptero Black Hawk, utilizado principalmente para el traslado del Presidente de la Nación. Con la nueva operación, el país incorporaría cuatro aeronaves adicionales a sus capacidades de aviación militar.

La autorización se conoció además en un momento de creciente tensión entre Argentina y el Reino Unido por la cuestión de las Islas Malvinas. En los últimos días, el Gobierno de Javier Milei anunció nuevas medidas contra empresas y personas vinculadas con actividades petroleras en el archipiélago.

El escenario se había tensado luego de que Donald Trump cuestionara la posición del Reino Unido respecto de Estados Unidos y planteara modificaciones en la postura de Washington sobre Malvinas.

En paralelo, Milei decidió suspender una visita que tenía prevista a Londres para mediados de octubre, en un nuevo gesto que refleja el delicado momento que atraviesan las relaciones entre Argentina y el Reino Unido.

La aprobación de la venta de los cuatro Black Hawk representa así una importante incorporación para las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas argentinas y, al mismo tiempo, se produce en un contexto de mayor acercamiento entre Buenos Aires y Washington.