Con un gol del Licha, Manchester United hizo su estreno en la Champions con una goleada ante Sabah FK

El conjunto inglés se impuso por 4 a 0 ante el equipo de Azerbaiyán en Old Trafford por la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27.

10/09/2026

Manchester United volvió a jugar la Champions League y lo hizo con una goleada. En Old Trafford, los Diablos Rojos derrotaron 4-0 al Sabah FK de Azerbaiyán, que participa por primera vez en su historia en la máxima competencia europea. El equipo de Michael Carrick comenzó así con el pie derecho en la nueva Fase Liga.

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Con Lisandro Martínez como titular, el conjunto inglés tomó rápidamente el control del partido y abrió el marcador por intermedio de Matheus Cunha. Luego apareció Bruno Fernandes, quien amplió la ventaja después de una gran jugada colectiva. Antes del descanso, Benjamin Sesko marcó el tercero y dejó al United con una diferencia cómoda al finalizar los primeros 45 minutos.

En el complemento llegó el momento de Lisandro Martínez. El defensor argentino apareció para empujar la pelota debajo del arco tras un tiro libre preparado y volvió a marcar de manera oficial con el Manchester United. Su último gol con el club había sido el 26 de enero de 2025, ante Fulham, por la Premier League.

El triunfo también significó el regreso del Manchester United a la Champions League después de su participación en la temporada 2023/24, cuando quedó eliminado en la fase de grupos ante Bayern Munich, Galatasaray y Copenhague. El gigante inglés, que conquistó su última Orejona en 2008, ahora buscará recuperar protagonismo en Europa bajo el mando de Carrick.