Juan Leguizamón anticipó la Feria del Libro: "La cultura santiagueña genera mucho interés"

El subsecretario de Cultura adelantó algunos de los principales ejes de la programación, con especial énfasis en las lenguas originarias, la identidad cultural santiagueña y la participación de destacados autores.

Hoy 13:30

El subsecretario de Cultura de Santiago del Estero, Juan Leguizamón, anticipó en diálogo con Radio Panorama los principales detalles de la 16ª Feria Internacional del Libro, que se desarrollará del 30 de septiembre al 4 de octubre en el Fórum Centro de Convenciones y el Centro Cultural del Bicentenario, con entrada libre y gratuita. La edición contará con una amplia programación de literatura, historia, gastronomía, deporte y otras expresiones culturales.

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Leguizamón destacó especialmente el trabajo realizado para concretar una nueva edición del encuentro y valoró la articulación con la Fundación El Libro. “Ha sido una gran iniciativa del gobernador Elías Suárez, con autoridades de la Fundación del Libro en la Rural”, señaló, en referencia a la presentación oficial realizada en Buenos Aires.

El funcionario sostuvo que la feria representa también una oportunidad para mostrar la identidad cultural de Santiago del Estero y generar un acercamiento con expresiones que muchas veces quedan detrás de manifestaciones más reconocidas.

“Genera mucho interés acercarse al universo de la cultura santiagueña. Quizás la música y la danza son más reconocidas, pero la lengua está también muy cerca y hay muchas manifestaciones”, explicó.

En ese sentido, Leguizamón adelantó que uno de los ejes de esta edición estará relacionado con las lenguas originarias y el patrimonio cultural santiagueño. “Tenemos movimientos culturales pioneros muy importantes”, afirmó, y anticipó la presentación de un nuevo estudio sobre La Brasa, movimiento cultural santiagueño que alcanzó una importante proyección nacional.

También tendrá un lugar destacado el quichua santiagueño, con revisiones y recuperación de materiales vinculados con la lengua. En este punto, Leguizamón resaltó la presencia del escritor, investigador y docente peruano Pablo Landeo Muñoz, ganador del Premio Nacional de Literatura de Perú y especialista en lengua, literatura y tradición oral quechua. Su participación permitirá establecer un vínculo entre la tradición quechua y el patrimonio lingüístico del quichua santiagueño.

“El quichua también va a estar presente con revisiones y elementos recuperados”, explicó el subsecretario, quien destacó la importancia de incorporar estas expresiones a una feria que busca proyectar la cultura provincial más allá de sus fronteras.

La programación contará además con la presencia de Felipe Pigna, quien presentará su nuevo libro. También participarán figuras como Claudia Piñeiro, Pedro Saborido, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti, Federico Jeanmaire, Hinde Pomeraniec, Patricia Kolesnicov y Fernando Signorini, entre otros invitados.

La apertura estará a cargo de Beatriz Vignoli, poeta y escritora reconocida con el Premio Nacional de Poesía. Leguizamón destacó su participación y señaló que tendrá a su cargo el discurso inaugural de la feria.

Finalmente, el subsecretario puso el foco en la continuidad de las políticas culturales de la provincia y sostuvo que la Feria del Libro forma parte de una concepción de la cultura como política de Estado.

“Tanto con el exgobernador Zamora, Claudia de Zamora y ahora con Elías Suárez la política cultural es una política de Estado”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Ante cualquier situación global, nacional o regional, la agenda cultural, turística y deportiva son sostenidas a lo largo del tiempo”.

La 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, bajo el lema “Santiago lee con vos”, se realizará durante cinco jornadas con presentaciones de libros, conferencias, talleres, mesas de debate y actividades para distintos públicos. El encuentro tendrá como sedes al Fórum Centro de Convenciones y el Centro Cultural del Bicentenario.