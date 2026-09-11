La UCSE celebra dos años de la Licenciatura en Terapia Ocupacional

La carrera fue incorporada a la oferta académica de la universidad tras su aprobación en 2024 y apunta a formar profesionales para intervenir en ámbitos vinculados con la salud, la educación, el trabajo y la inclusión.

Hoy 13:45

La Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) conmemora un nuevo aniversario de la creación de la Licenciatura en Terapia Ocupacional, una propuesta académica que se incorporó a la oferta universitaria con el objetivo de fortalecer la formación profesional en esta disciplina en la provincia.

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La carrera fue aprobada por el Consejo Superior de la UCSE en agosto de 2024 y, posteriormente, el 30 de octubre del mismo año, recibió la aprobación mediante una resolución del Ministerio de Educación de la Nación.

Con una duración de cinco años y modalidad presencial, la Licenciatura apunta a brindar a los estudiantes herramientas para desempeñarse en diferentes ámbitos relacionados con la salud, la educación, el trabajo, la participación social y las actividades de la vida cotidiana.

La Terapia Ocupacional comprende acciones de promoción, prevención, atención, recuperación y rehabilitación de la salud, a partir del uso de actividades y ocupaciones significativas para las personas y las comunidades, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nacional N.º 27.051.

En este sentido, los profesionales pueden intervenir en situaciones que afectan el desempeño ocupacional, además de participar en programas y proyectos destinados a favorecer la integración personal, educativa, social y laboral.

Uno de los principales objetivos de la disciplina es promover la autonomía y la independencia, acompañando a las personas en actividades vinculadas con la vida diaria, el descanso, la educación, el trabajo, el juego, el ocio y la participación social.

En el marco del desarrollo de la carrera, la UCSE mantiene un vínculo institucional con la Asociación Civil de Terapeutas Ocupacionales de Santiago del Estero (ACTOSE) mediante un convenio que busca fortalecer la articulación entre la universidad y el sector profesional de la provincia.

Desde ACTOSE también se acompaña la difusión de la propuesta académica y se destaca la importancia de contar con una carrera de grado que contribuya a ampliar y consolidar el campo de la Terapia Ocupacional en Santiago del Estero.

Durante este período, la carrera generó además distintos espacios de encuentro académico y profesional. Entre ellos se encuentra el Pre-Congreso de Terapia Ocupacional, realizado en 2025 en el Auditorio de la UCSE, como parte de las actividades de formación y actualización vinculadas con la disciplina.

A dos años de su creación, la Licenciatura en Terapia Ocupacional se consolida como una alternativa de formación universitaria orientada a preparar profesionales para intervenir en distintos contextos y acompañar procesos destinados a mejorar la calidad de vida, la autonomía y la inclusión.

Las personas interesadas en conocer el plan de estudios, la propuesta académica y las condiciones de ingreso pueden consultar la información oficial de la carrera en la UCSE.

Para consultas e inscripciones, también pueden comunicarse con la Facultad de Ciencias de la Salud al correo facultad.salud@ucse.edu.ar o con la Dirección de la carrera, a cargo de la Lic. María Guillermina Petracca, mediante mariaguillermina.petracca@ucse.edu.ar.