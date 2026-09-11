River busca seguir de racha en una visita de riesgo a Atlético en Tucumán

El Millonario visita al Decano este sábado en el Monumental José Fierro por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

Hoy 17:29

Atlético Tucumán y River se enfrentarán este sábado por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El partido se disputará desde las 17:30 en el Estadio Monumental José Fierro, donde el conjunto tucumano buscará dar otro paso hacia los playoffs ante un Millonario que llega en levantada.

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El encuentro tendrá además el condimento especial de contar con público visitante autorizado en Tucumán. River, dirigido interinamente por Leonardo Ponzio, intentará prolongar su buen momento y conseguir su tercera victoria consecutiva, mientras que el Decano buscará hacerse fuerte nuevamente como local.

Cómo llega Atlético Tucumán

Atlético Tucumán atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura. El Decano ocupa el cuarto lugar de la Zona B con 13 puntos y acumula cinco partidos consecutivos sin derrotas.

En la fecha anterior consiguió un triunfo importante al vencer 2-1 a Racing en el Cilindro de Avellaneda. Hasta el momento, el equipo tucumano suma tres victorias, cuatro empates y una derrota, números que le permiten mantenerse dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final.

Cómo llega River

River comenzó a encontrar respuestas después de un inicio irregular en el campeonato. Tras la salida del anterior cuerpo técnico, Leonardo Ponzio asumió como entrenador interino y consiguió dos triunfos consecutivos.

El Millonario viene de vencer 3-2 a Banfield como visitante y 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental. Con 10 puntos, River se encuentra décimo en la Zona B por diferencia de gol y buscará una nueva victoria para escalar posiciones.

Por dónde ver Atlético Tucumán vs. River

El partido será televisado en vivo por TNT Sports, señal que forma parte del Pack Fútbol.

Quién es el árbitro de Atlético Tucumán vs. River

La Liga Profesional de Fútbol designó a Andrés Gariano como árbitro principal del encuentro. La terna estará integrada de la siguiente manera: