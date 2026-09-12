Abren inscripciones para Policía y Servicio Penitenciario en Chaco

El Gobierno de Chaco, bajo la dirección del gobernador Leandro Zdero, abre inscripciones para 265 vacantes en Policía y Servicio Penitenciario a partir del 15 de septiembre.

Hoy 03:14

El Gobierno de Chaco ha anunciado la apertura de inscripciones para la incorporación de nuevos agentes en la Policía del Chaco y el Servicio Penitenciario Provincial, comenzando el martes 15 de septiembre a las 8 horas.

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Esta convocatoria, que incluye un total de 265 vacantes, se enmarca dentro de la política de fortalecimiento de las fuerzas de seguridad impulsada por la gestión del gobernador Leandro Zdero. De estas vacantes, 200 corresponden a la Policía y 65 al Servicio Penitenciario, lo que refleja un compromiso claro con la seguridad pública.

La medida fue informada por el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, quien estuvo acompañado por altos mandos de la Policía y del Servicio Penitenciario, como el comisario general (R) Fernando Javier Romero y la alcaide general Marisa Soledad Godoy. Esta colaboración es fundamental para garantizar un proceso de selección eficaz y transparente.

Dentro de las vacantes para la Policía del Chaco, se contemplan 150 cupos para agentes, divididos en 100 para aspirantes masculinos y 50 para aspirantes femeninas. Asimismo, se habilitarán 50 vacantes para oficiales, distribuidas en 35 para hombres y 15 para mujeres.

En cuanto al Servicio Penitenciario Provincial, se dispondrán 65 vacantes, donde 50 serán para aspirantes a agentes y 15 para oficiales. La convocatoria también busca incluir cupos para integrantes de los pueblos originarios, promoviendo así la diversidad e inclusión en las fuerzas de seguridad.

Los requisitos para inscribirse son claros: para los agentes de la Policía, los aspirantes deben tener entre 18 y 28 años, mientras que para los oficiales la edad requerida es de 18 a 23 años. En el caso del Servicio Penitenciario, se requiere un rango de 20 a 30 años para agentes y de 18 a 25 años para cadetes.

Desde el inicio de la actual gestión, el Gobierno provincial ha priorizado la incorporación progresiva de personal en las fuerzas de seguridad, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa y responder a las demandas de la ciudadanía. Esta nueva convocatoria reafirma el compromiso del gobernador Leandro Zdero de fortalecer las instituciones de seguridad y ofrecer un servicio de calidad a todos los chaqueños.