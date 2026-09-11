San Martín de Nueva Esperanza y FIDA se juegan todo en la tercera fecha del Torneo Regional

El encuentro se disputará este sábado 12 de septiembre desde las 16:30, por la tercera fecha de la Zona 5. Unión Santiago lidera el grupo con seis puntos.

Hoy 07:00

San Martín de Nueva Esperanza y FIDA se enfrentarán este sábado desde las 16:30, por la tercera fecha de la Zona 5 del Torneo Regional. Ambos equipos buscarán sumar en una jornada que tendrá como principal referencia a Unión Santiago, líder del grupo con puntaje ideal.

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En la segunda fecha, Unión Santiago consiguió una victoria importante al superar 1-0 a Atlético Frías. Con ese resultado, el conjunto santiagueño alcanzó los seis puntos y quedó en lo más alto de la clasificación.

La tabla de la Zona 5 tiene a Unión Santiago en el primer lugar con seis unidades, mientras que Atlético Frías y Sportivo Loreto todavía no sumaron puntos. La tercera jornada permitirá continuar con el desarrollo de la competencia y comenzar a definir las posiciones del grupo.

Todos los detalles del partido

San Martín de Nueva Esperanza y FIDA jugarán este sábado 12 de septiembre desde las 16:30.

El árbitro principal será Brian Manuel Morales, de Santiago del Estero. Sus asistentes serán Mauro Exequiel Gómez y Florencia Rocío Jaimez Villoni, también representantes de Santiago del Estero.