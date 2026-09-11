El Inter Miami de Messi afronta otro duelo importante ante Nashville por la MLS

El encuentro se jugará desde las 20:30 en el Nu Stadium, donde Las Garzas intentarán recuperarse después del empate 1-1 frente a Chicago Fire.

Hoy 07:13

Inter Miami afrontará este sábado un partido de gran importancia ante Nashville SC, por la semana 25 de la temporada regular de la MLS 2026. El encuentro se jugará desde las 20:30 en el Nu Stadium, donde Las Garzas intentarán recuperarse después del empate 1-1 frente a Chicago Fire.

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El conjunto de Guillermo Hoyos llega segundo en la Conferencia Este, con 44 puntos, y no pudo aprovechar la derrota de Nashville SC en la jornada anterior. En su última presentación, Inter Miami igualó 1-1 como visitante ante Chicago Fire, en un partido que también estuvo marcado por el picante cruce entre Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski.

Del otro lado estará el líder de la zona. Nashville SC viene de perder 2-1 en su visita a Toronto City, pero continúa en lo más alto y conserva una ventaja de nueve puntos sobre Las Garzas. El conjunto visitante buscará volver al triunfo para dar otro paso hacia el objetivo de terminar la fase regular en el primer puesto y asegurar su lugar en los playoffs.

Por eso, el duelo tendrá un valor especial para ambos equipos. Inter Miami necesita quedarse con los tres puntos para reducir la diferencia con Nashville, mientras que los Coyotes intentarán ampliar su ventaja y recuperarse después del último traspié.

El probable equipo de Inter Miami

Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Telasco Segovia, Casemiro, Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Lionel Messi; Rodrigo Berterame, Luis Suárez. DT: Guillermo Hoyos.

La posible formación de Nashville SC

Brian Schwake; Reed Baker-Whiting, Jack Maher, Maxwell Woledzi, Daniel Lovitz; Matthew Corcoran, Edvard Tagseth; Cristian Espinoza, Hany Mukhtar, Elias Saad; Sam Surridge. DT: Brian Callaghan.

Inter Miami vs. Nashville SC: hora y cómo ver en vivo

El partido entre Inter Miami y Nashville SC se disputará este sábado desde las 20:30. El encuentro corresponde a la semana 25 de la temporada regular de la MLS 2026 y tendrá como escenario el Nu Stadium.