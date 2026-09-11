El Gobernador Elías Suárez participó de la jornada “Justicia Cerca” para fortalecer el acceso a la Justicia en todo el territorio provincial

Durante la jornada se puso en valor el trabajo que se viene desarrollando para fortalecer los Juzgados de Paz, especialmente en las localidades más alejadas de los principales centros urbanos.

Hoy 15:21

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, participó de la jornada “Justicia Cerca: una jornada para fortalecer el acceso a la Justicia en todo el territorio provincial”, un encuentro destinado a abordar políticas y acciones orientadas a garantizar una Justicia más cercana y accesible para todos los habitantes de la provincia.

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La actividad contó con la participación de autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, representantes institucionales y una destacada presencia de jueces y juezas de Paz de la provincia, quienes cumplen un rol fundamental como primera presencia institucional de la Justicia en numerosas comunidades del interior.

Durante la jornada se puso en valor el trabajo que se viene desarrollando para fortalecer los Juzgados de Paz, especialmente en las localidades más alejadas de los principales centros urbanos y judiciales, donde las distancias pueden constituir una barrera para el acceso a una respuesta judicial en tiempo y forma.

Justicia Cerca

En este marco, se abordaron los objetivos del Convenio de Cooperación para el Fortalecimiento de la Justicia de Paz y la Conectividad Territorial, suscripto el mes pasado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Superior Tribunal de Justicia. El acuerdo contempla el diseño e implementación de un Plan Progresivo de Conectividad y Fortalecimiento Tecnológico de los Juzgados de Paz de la provincia.

Como parte de esta iniciativa se prevé la provisión progresiva de kits de trabajo para los Juzgados de Paz, que incluyen antena de conectividad, cámaras, computadoras y una plataforma de trabajo, con el objetivo de fortalecer sus herramientas tecnológicas y mejorar las condiciones para el desarrollo de sus funciones.

El plan también contempla el relevamiento de las condiciones de cada Juzgado de Paz, la elaboración de un mapa de prioridades de conectividad y capacitación permanente en competencias digitales, plataformas judiciales, protección de datos y atención a personas en situación de vulnerabilidad.

Justicia Cerca

Durante su intervención, el gobernador Elías Suárez destacó especialmente el rol de los Juzgados de Paz, al señalar que son, muchas veces, “la primera y la única presencia institucional de la Justicia en una comunidad”. En ese sentido, remarcó que fortalecerlos significa también fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y garantizar que el lugar donde vive una persona no determine su posibilidad de acceder a sus derechos.

Asimismo, el mandatario provincial agradeció especialmente la presencia de la revista Quorum, medio especializado en el ámbito de la Justicia y reconocido a nivel nacional, que acompañó este encuentro.

La jornada contó con la presencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Federico López Alzogaray ; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O’Mill; Dr. José Atilio Álvarez; el director general de la revista Quorum, Claudio Gurmindo; el senador nacional José Neder, integrantes de la Secretaría de Justicia y Participación de la provincia de Catamarca y representantes de la provincia de Tucumán, además de ministros, secretarios y legisladores provinciales. También se destacó especialmente la participación de los jueces de Paz de la provincia.

El Gobierno de la Provincia reafirmó su compromiso de acompañar este proceso de fortalecimiento institucional, tecnológico y territorial, con el objetivo de que la Justicia pueda llegar a cada comunidad, independientemente de las distancias.