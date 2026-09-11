Detienen a joven por agredir a su madre en Catamarca

Un joven de 23 años fue detenido en Catamarca por agredir a su madre, revelando la creciente violencia familiar en la región.

Hoy 15:24

Un reciente y alarmante episodio de violencia familiar en Catamarca ha culminado con la detención de un joven de 23 años, cuyo apellido es Samora, tras agredir a su madre en el centro de la capital provincial. Este incidente, que ocurrió alrededor de las 13:00, pone de manifiesto la gravedad de la violencia intrafamiliar que afecta a muchas familias en la región. La situación fue reportada mediante una alerta al sistema SAE-911, que movilizó a los efectivos de la Seccional Segunda hacia la intersección de las calles Vicario Segura y Buenos Aires.

Al llegar al lugar de los hechos, los oficiales encontraron a la madre, de 57 años, quien denunció haber sido atacada por su hijo dentro del hogar donde ambos convivían. Según los testimonios recabados en la vereda, la discusión entre madre e hijo se intensificó, provocando deterioros materiales en varias habitaciones de la vivienda. La situación se tornó tan caótica que el joven salió a la vía pública, dejando un rastro de daños a su paso.

En un esfuerzo por restablecer el orden, los policías procedieron a detener al joven, quien fue trasladado a la Comisaría Décima, donde quedó formalmente a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur. Durante esta intervención, los agentes también invitaron a la madre a formalizar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 2, lo que es crucial para avanzar en la acusación por agresiones y daños materiales.

Este incidente es solo uno de muchos que evidencian un patrón de conflictividad intrafamiliar en la capital catamarqueña. A pesar de que la víctima logró comunicarse con las autoridades a tiempo, este caso resalta la fragilidad de las familias que no cuentan con medidas cautelares preventivas. Las respuestas por parte de las autoridades judiciales suelen ser tardías, dejando a las víctimas en una situación vulnerable.

El contexto revela la deficiencia en las políticas públicas relacionadas con la violencia familiar, que dependen del gobernador Raúl Jalil y del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia. Mientras que la propaganda estatal resalta la modernización de los sistemas de videovigilancia y la comunicación con la ciudadanía, la realidad es que los organismos provinciales carecen de dispositivos de seguimiento en los barrios para detectar situaciones de violencia antes de que escalen a ataques físicos.

Además, los gabinetes psicosociales de la Justicia provincial enfrentan demoras significativas para implementar restricciones efectivas y brindar el acompañamiento necesario a las víctimas. En lugar de ofrecer un enfoque proactivo, el Estado provincial actúa de forma reactiva, limitándose a arrestar a los agresores por cortos períodos, sin garantizar la seguridad de quienes han sufrido violencia.

El incidente en calle Vicario Segura es un claro ejemplo de la necesidad urgente de reformas en la forma en que se aborda la violencia familiar en Catamarca. Con madres agredidas en sus propios hogares y un sistema policial que interviene solo después de que los hechos han ocurrido, la comunidad exige acciones efectivas para combatir esta creciente problemática social.