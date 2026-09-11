El Gobierno acelera la negociación para conseguir los votos de la Reforma Política

La Casa Rosada confía en sumar apoyos en las próximas semanas para avanzar con el proyecto electoral y suspender las PASO de cara a 2027.

Hoy 15:39

En la Casa Rosada consideran que el escenario comienza a ser favorable para reunir las adhesiones necesarias y avanzar con el dictamen de la Reforma Política, uno de los proyectos que el Gobierno busca convertir en ley antes de que el calendario legislativo se vuelva más ajustado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La principal apuesta del oficialismo está puesta en la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027. Según sostienen los principales negociadores del Gobierno, todavía existen conversaciones pendientes con distintos gobernadores y bloques parlamentarios, pero confían en que durante las próximas semanas puedan alcanzar un entendimiento que permita llevar el proyecto al recinto.

El tiempo, sin embargo, empieza a jugar un papel central. Quedan alrededor de dos meses y medio para el cierre del período de sesiones ordinarias, mientras que en paralelo el Congreso deberá concentrarse en el tratamiento del Presupuesto 2027, una discusión que promete ocupar buena parte de la agenda política.

En ese escenario, una de las fechas que el oficialismo observa con mayor atención es el 15 de septiembre, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomará el debate sobre el proyecto electoral después del cuarto intermedio dispuesto el mes pasado.

La estrategia oficialista apunta a conseguir primero un principio de acuerdo político, sin necesidad de definir por ahora las alianzas electorales que competirán el año próximo. En el Gobierno entienden que algunos gobernadores ya manifestaron su respaldo a la suspensión de las primarias, mientras que otros podrían acompañar la iniciativa independientemente de cómo se configure el mapa electoral.

Para fortalecer esas negociaciones, la Casa Rosada también cuenta con distintas herramientas para establecer acuerdos con las provincias. Entre ellas aparecen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyos desembolsos comenzaron a reactivarse luego de varias semanas de pausa y alcanzaron tanto a distritos aliados como a otros que mantienen una relación más distante con el Ejecutivo.

Desde el Ministerio de Economía, además, transmitieron a algunos mandatarios provinciales la expectativa de que una mejora en la recaudación y una mayor liquidación de exportaciones permitan incrementar los recursos coparticipables hacia fin de año.

La suspensión de las PASO es una prioridad para el Gobierno por distintos motivos. Más allá del ahorro que implicaría dejar de realizar las elecciones primarias, en la Casa Rosada consideran que su eliminación del calendario permitiría retrasar el momento de mayor incertidumbre política asociado a las elecciones de 2027.

En el oficialismo sostienen que la incertidumbre electoral puede tener impacto sobre la economía, por lo que postergar esa instancia durante algunos meses sería conveniente para la gestión de Javier Milei.

De todos modos, el Gobierno reconoce que no cuenta actualmente con los votos suficientes para eliminar definitivamente las PASO. Por eso, una de las alternativas que tomó fuerza es avanzar con una suspensión para 2027 y volver a discutir su eliminación permanente cuando exista una composición más favorable del Congreso.

La negociación tampoco está cerrada con los aliados. El PRO mantiene cautela frente a la iniciativa y evita anticipar cómo votará su bloque. Luego de una reunión en la Casa Rosada con dirigentes de La Libertad Avanza, el jefe de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, sostuvo que la discusión debe darse dentro del marco del proyecto enviado por el Gobierno y evitó adelantar una posición definitiva.

En el PRO, además, existen otros temas que forman parte de la negociación política, entre ellos el futuro de la Ciudad de Buenos Aires y la relación entre el macrismo y La Libertad Avanza de cara al próximo proceso electoral.

Mientras continúan las conversaciones, los estrategas electorales del Gobierno sostienen que llegar a las elecciones generales sin PASO aumentaría las posibilidades de La Libertad Avanza de conseguir un buen resultado. El objetivo político es evitar una interna que pueda desgastar al oficialismo y concentrar los esfuerzos en la elección general.

La discusión también está atravesada por las estrategias de la oposición. En el Gobierno consideran que el peronismo tendrá incentivos para intentar una unidad electoral independientemente de que haya o no elecciones primarias, aunque dentro del oficialismo también existen voces que creen que mantener las PASO podría terminar beneficiando a Milei.

El antecedente que mencionan es la interna de Juntos por el Cambio en 2023, cuando la disputa entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta expuso fuertes diferencias dentro de la coalición opositora.

Así, la Reforma Política entra en una etapa decisiva, con el Gobierno obligado a transformar las negociaciones de las últimas semanas en acuerdos concretos. El próximo paso será el regreso del debate en el Senado, donde la Casa Rosada buscará medir el respaldo real que tiene su proyecto y avanzar hacia el objetivo de modificar el calendario electoral de 2027.