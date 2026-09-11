“Agradece las muestras de cariño”: difundieron nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand

El documento firmado por el director de la entidad: “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”.

Hoy 15:59

Durante la mañana del viernes se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, internada desde el lunes por un cuadro respiratorio en el Sanatorio Mater Dei. Desde ese momento, la situación de la conductora de 99 mantuvo en vilo al mundo del espectáculo, aunque siempre desde su entorno se manifestaron optimistas con su evolución.

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A las 11.45 se conoció el documento firmado por Enrique Echagüe, director de la entidad: “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”.

Además, el documento hace referencia al estado emocional de la diva: “Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares” destaca el texto, en el que “agradece a todos las muestras de cariño”. En cuanto a los próximos pasos, eligieron la cautela con la que se manejaron en esta semana: “Informaremos por este medio y de no mediar cambios, el día lunes emitiremos un nuevo parte médico”.

Parte médico

Cabe recordar que Mirtha permanece internada en el Sanatorio Mater Dei desde el lunes 7 de septiembre, cuando ingresó con un cuadro respiratorio bronquial. El primer parte médico, como todos firmado por el director médico de la institución, Enrique Echagüe, precisó que la conductora quedaría hospitalizada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente. El comunicado incluyó además el agradecimiento de la familia por las muestras de afecto recibidas durante esas horas.

La hospitalización llegó después de que Legrand debiera ausentarse de la conducción de su programa durante el fin de semana previo. En su reemplazo estuvo Juana Viale, quien explicó al aire que su abuela atravesaba un cuadro de gripe y no se encontraba en condiciones de estar presente. Horas antes, Marcela Tinayre ya había adelantado en declaraciones públicas que su madre estaba “un poco engripada”, en un intento por llevar tranquilidad a la audiencia. Por estos motivos, Juana estará también al frente del programa de su abuela durante este sábado 12, a la espera de la recuperación.

El martes 8 de septiembre trascendieron los primeros datos sobre cómo había pasado la noche la conductora dentro del sanatorio, en el marco de un monitoreo cercano orientado a evaluar la respuesta al tratamiento indicado por los especialistas. Desde su entorno cercano se transmitió calma: algunas versiones señalaron que Legrand se mantenía de buen ánimo y que la evolución se desarrollaba dentro de parámetros estables.

Al día siguiente, Teleshow pudo saber que Mirtha Legrand había compartido una tarde de té con dos amigas mientras continuaba internada, un dato que reforzó la imagen de una recuperación controlada. Esa misma jornada, el Sanatorio Mater Dei difundió un segundo parte médico, firmado nuevamente por Echagüe, que indicó que la conductora “evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio” y que continúa en una habitación común, acompañada por su familia. El comunicado remarcó que ese canal constituye el único medio de comunicación autorizado por la institución.

No es la primera vez que un cuadro respiratorio afecta a la conductora. En abril de 2026, Legrand había atravesado un proceso gripal que derivó en una bronquitis fuerte, situación que exigió reposo estricto y tratamiento con antibióticos. Ese antecedente suma un elemento de contexto para entender por qué, ante síntomas similares, el equipo médico optó esta vez por una internación preventiva antes que por un tratamiento ambulatorio. En aquella oportunidad, la recuperación demandó más tiempo del previsto y obligó a la conductora a permanecer alejada de su programa durante varias semanas, hasta recibir el alta en mayo. Tinayre había remarcado entonces que, pese al susto inicial, su madre contaba con buena salud general, aunque los especialistas insistieron en extremar los cuidados para evitar complicaciones.