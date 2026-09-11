Argentina se lo dio vuelta a México y avanzó a octavos del Mundial Sub 20 femenino

La Selección ganó 3-2 en Polonia, terminó segunda en su grupo y selló el pase a la fase eliminatoria.

Hoy 15:46

La Selección Argentina femenina Sub 20 logró una clasificación histórica a los octavos de final del Mundial de Polonia, luego de vencer este viernes por 3-2 a México en un partido cargado de emociones.

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El equipo dirigido por Christian Meloni consiguió su segunda victoria en la competencia y cerró la fase de grupos en el segundo puesto de su zona, detrás del seleccionado anfitrión.

Annika Paz, Alma Velasco Heim y Dolo Delgado fueron las goleadoras argentinas en el Arena Katowice.

Una remontada con final feliz

Argentina abrió el marcador después de una buena asistencia de Camila Ochoa, que Paz transformó en el 1-0.

México reaccionó y logró revertir el resultado con un doblete de Deiry Ramírez, pasando a controlar buena parte del desarrollo.

El encuentro incluso tuvo un momento de máxima tensión al comienzo del complemento, cuando el conjunto mexicano llegó a marcar el 3-1. Sin embargo, la acción fue anulada por una mano previa.

A partir de allí, Argentina adelantó sus líneas y fue decididamente en busca del empate y la clasificación.

Primero apareció Alma Velasco Heim para establecer el 2-2 y, sobre el cierre, Dolo Delgado convirtió el tanto que selló la remontada y el triunfo por 3-2.

Una participación histórica

La Selección necesitaba apenas un empate para asegurar su lugar en la siguiente instancia, pero terminó consiguiendo una victoria que potencia todavía más su campaña.

Argentina había comenzado el torneo con una derrota 3-0 ante Polonia, pero reaccionó en la segunda fecha con una histórica goleada 8-0 sobre Benín.

Con el triunfo ante México, finalizó segunda en el grupo y volvió a alcanzar los octavos de final, instancia a la que también había llegado en Colombia 2024.

Espera rival para los octavos

El próximo partido de Argentina será el miércoles 16 de septiembre desde las 10, hora argentina.

Su rival saldrá del segundo puesto del Grupo C, integrado por Francia, Ecuador, Ghana y Corea del Sur, cuya definición se producirá este sábado.

El Mundial Sub 20 femenino comenzó el 5 de septiembre y se extenderá hasta el 27, con 24 selecciones distribuidas en seis grupos de cuatro equipos.

Los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros avanzan a los octavos de final.

El camino de Argentina

Fecha 1: Polonia 3-0 Argentina

Fecha 2: Argentina 8-0 Benín

Fecha 3: Argentina 3-2 México