Fabricio Bustos se va libre de River a Coritiba y Matías Viña encamina su salida a Cruzeiro

El lateral derecho acordó la rescisión de su contrato con el Millonario y continuará su carrera en Brasil.

Hoy 15:43

River está cerca de cerrar definitivamente el capítulo de los futbolistas que permanecían apartados del plantel, luego de que Fabricio Bustos acordara su salida rumbo a Coritiba y Matías Viña avanzara en las negociaciones para incorporarse a Cruzeiro.

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Bustos resolvió la rescisión del contrato que lo vinculaba con el Millonario hasta diciembre de 2027 y viajó a Brasil para firmar con su nuevo club.

El lateral derecho venía entrenándose apartado en Cantilo y no estaba dentro de los planes del cuerpo técnico para la continuidad de la temporada.

Bustos vuelve al fútbol brasileño

Coritiba, que recientemente también incorporó a Nicolás Fonseca, mostró un interés concreto por el defensor y rápidamente avanzó en su contratación una vez que River decidió liberar al futbolista.

Bustos, de 30 años, había llegado a Núñez a mediados de 2024 procedente de Internacional de Porto Alegre, en una operación cercana a los cinco millones de dólares.

Durante su etapa en River disputó 53 partidos y su última aparición fue ante Blooming por la Copa Sudamericana.

En el actual mercado también había sido vinculado con Independiente y Rosario Central, aunque ninguna de esas posibilidades terminó avanzando.

Matías Viña

Viña tiene encaminada su llegada a Cruzeiro

El otro futbolista que todavía permanece apartado es Matías Viña, aunque su futuro también podría resolverse en los próximos días.

El lateral uruguayo pertenece a Flamengo, club que negocia directamente con Cruzeiro una posible cesión.

Para que la operación pueda concretarse, Viña deberá rescindir previamente el préstamo que mantiene con River hasta diciembre.

El defensor había llegado al Millonario para disputar el primer semestre de la temporada, pero después del Mundial perdió consideración y no volvió a integrar los planes del equipo.

En total disputó 14 encuentros con la camiseta de River.

Su préstamo incluía además una obligación de compra de 4,5 millones de dólares en caso de alcanzar el 50 por ciento de los partidos, una condición que influyó en la decisión de no reincorporarlo.

Con Bustos rumbo a Coritiba y Viña cerca de Cruzeiro, River podría terminar de resolver la situación de los últimos futbolistas que continuaban trabajando al margen del plantel principal.