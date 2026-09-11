Con el objetivo de mantenerse firme en puestos de playoffs, Unión visita a un golpeado Talleres

El Tatengue y la T se miden este sábado por la novena fecha del Torneo Clausura. El equipo cordobés necesita ganar para salir del fondo del Grupo A, mientras que el conjunto santafesino busca un triunfo que le permita seguir cerca de la cima.

Hoy 07:06

Talleres de Córdoba recibirá a Unión de Santa Fe este sábado 12 de septiembre de 2026, desde las 20:00, en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la novena fecha del Torneo Clausura. El conjunto cordobés llega necesitado de puntos para levantar su campaña, mientras que el Tatengue atraviesa un mejor momento y quiere mantenerse en la pelea de arriba.

Cómo llega Talleres

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Talleres de Córdoba, dirigido por Omar De Felippe, ocupa actualmente el 15° puesto del Grupo A del Torneo Clausura, con apenas cinco puntos. El equipo cordobés convirtió ocho goles y recibió 13 en las primeras jornadas del campeonato.

En su última presentación, la T perdió 1-0 como visitante frente a San Lorenzo. El resultado volvió a dejar en evidencia los problemas que atraviesa el equipo, especialmente en defensa y a la hora de aprovechar las situaciones de gol.

Ante su público, Talleres intentará cambiar la imagen y conseguir una victoria que le permita comenzar a recuperar terreno en la tabla.

Cómo llega Unión

Unión, conducido por Leonardo Madelón, atraviesa una realidad diferente. El Tatengue se encuentra quinto en el Grupo A con 13 puntos, apenas tres por debajo del líder.

Además, el conjunto santafesino cuenta con 15 goles a favor y llega con confianza después de vencer 3-2 a Instituto en su última presentación. El triunfo le permitió mantenerse entre los protagonistas de la zona.

Ahora, Unión buscará trasladar ese buen momento a Córdoba y conseguir una victoria como visitante que le permita seguir prendido en la pelea por los primeros puestos.

La terna arbitral de Talleres vs. Unión