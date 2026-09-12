Hombre balea a jugador de fútbol en Santa Fe y se enfrenta a la Policía

Un hombre de 38 años fue detenido en Santa Fe tras atacar a un jugador de fútbol y posteriormente herir a otra persona, culminando en un enfrentamiento con las fuerzas del orden.

Hoy 04:28

En un incidente alarmante que resalta la creciente preocupación por la violencia en eventos deportivos, un hombre de 38 años fue detenido en Santa Fe después de disparar a un jugador en un complejo de fútbol 5. Este ataque, que ocurrió alrededor de las 22:00 horas, tuvo lugar en un predio ubicado sobre avenida Blas Parera al 7600, donde el agresor ingresó con un arma de fuego y disparó al menos siete veces contra un jugador de 34 años que participaba en un partido.

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La víctima del ataque sufrió heridas de gravedad y fue rápidamente trasladada al Hospital Iturraspe, donde se le practicó una operación de urgencia. El acto violento no solo dejó a la víctima en estado crítico, sino que también generó un estado de alarma en la comunidad, subrayando la necesidad de medidas de seguridad más estrictas en eventos deportivos.

Tras el primer ataque, el sospechoso huyó del lugar, lo que llevó a un despliegue policial para localizarlo. Aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, un nuevo incidente se reportó en inmediaciones de calle Chaco al 6400, donde múltiples disparos fueron escuchados, alertando a las autoridades.

Cuando la Policía llegó al sitio, encontraron a otra persona herida, quien también había recibido varios impactos de bala. Durante esta operación, se identificó al mismo hombre como el autor de ambos ataques. En un intento de arresto, el agresor disparó contra los oficiales, pero afortunadamente, ningún policía resultó herido en el intercambio de disparos.

Finalmente, el sospechoso fue reducido y detenido, quedando a disposición de la Fiscalía de turno. Las investigaciones están en curso para esclarecer las circunstancias de ambos ataques y determinar si existe alguna conexión entre ellos.

Las dos víctimas de los ataques permanecen internadas en el Hospital Iturraspe, lo que ha llevado a un aumento de la atención pública sobre la violencia armada en la región y la necesidad de abordar esta problemática de manera integral.