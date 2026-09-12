Tragedia en Chile: 16 personas murieron en el incendio de un geriátrico

El lamentable hecho tuvo lugar en Pitrufquén, en la región de La Araucanía. Debido a la intensidad del fuego 10 personas fueron evacuadas.

Hoy 06:57

Un incendio azotó durante la noche del viernes al establecimiento “El Edén”, un hogar para adultos mayores ubicado en Pitrufquén, en la región de La Araucanía, Chile, y dejó por lo menos 16 muertos y 10 personas evacuadas. Tras el episodio debieron intervenir siete escuadrones de Bomberos y equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de diferentes nosocomios de Villa Comuy, mientras que, de momento, no trascendieron las causas por las que se originaron las llamas.

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Según informó el medio La Tercera, tras el avance de las llamas, la dirección regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que un incendio estructural afectó al hogar de ancianos ubicado en el kilómetro 21 de la Ruta S-70, en el sector Villa Comuy de la comuna de Pitrufquén. Además del personal de Bomberos, durante las primeras horas del sábado trabajaron Carabineros y efectivos del municipio local en la remoción de escombros y control de la zona.

La cifra de víctimas fatales fue confirmada en la medianoche del sábado por el general Miguel Herrera, jefe de la Zona Araucanía de Carabineros, quien remarcó: “Alrededor de las 22.30 se declara un incendio, lográndose evacuar solamente a 10 personas que habitaban el hogar de ancianos, y debemos lamentar la muerte de 16 personas, que son las que han sido encontradas por Bomberos en estos momentos”.

La investigación judicial se encuentra a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y personal del OS-9, bajo las instrucciones del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de la Araucanía.

La comuna de Pitrufquén tiene 27.041 habitantes y se emplaza principalmente sobre terrenos de la depresión intermedia y partes de la Cordillera de la Costa.