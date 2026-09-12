Nuevo Consejo Ejecutivo de ADEPA: el Lic. Gustavo Ick fue ratificado como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales

El director del diario El Liberal tendrá un rol estratégico en la vinculación de la prensa argentina con organismos e instituciones del periodismo global.

Hoy 07:13

En el marco del cierre de la 64ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), desarrollada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, la institución renovó sus autoridades para el período 2026-2027.

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Durante la jornada se confirmó la designación del Lic. Gustavo Ick, Director Editorial y Presidente del Directorio del Diario EL LIBERAL de Santiago del Estero, como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del organismo. Además, Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán) fue elegido como presidente de la asociación.

La elección del nuevo Consejo Ejecutivo ratificó la presencia de directivos de medios de comunicación de todo el país en las áreas clave de la institución. En este contexto, la designación de Gustavo Ick al frente de Relaciones Internacionales posiciona al director del tradicional diario santiagueño en un rol estratégico para la vinculación de la prensa argentina con organismos e instituciones del periodismo global.

Además de presidir esta área específica con el acompañamiento de Ignacio Fidanza (La Política Online) en la vicepresidencia, Gustavo Ick integra la lista de vocales del Consejo Ejecutivo, consolidando la representación del periodismo del Norte Grande en el mapa mediático nacional.

CONSEJO EJECUTIVO 2026 – 2027

Presidente: Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán)

Vicepresidenta 1ª: Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe)

Vicepresidente 2º: Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta)

Secretario General: Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires)

Secretario de Organización: Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires) Suscripcióndigital

Secretario de Relaciones Institucionales: Agustino Fontevecchia (Perfil, Buenos Aires)

Secretario de Actas: Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)

Tesorero: Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes)

Protesorero: Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas)





Vocales titulares

1º Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos)

2ª Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos)

3º Ricardo Terán (La Capital, Rosario)

4º Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires)

5º Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca)

6º Juan A. Boglione (Nueva Rioja, La Rioja)





Vocales suplentes

1º Claudia Bogado (La Mañana, Formosa)

2º Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)

3º Gustavo Ick (EL LIBERAL, Sgo. del Estero)

4º Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)

5º Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)

6º Federico Torres (Río Negro, Gral. Roca)



Comisión de Libertad de Prensa e Información

Presidente: Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires)



Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones

Presidente: José Santa María (Página/12, Buenos Aires)

Vicepresidente: Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles) Suscripcióndigital.



Comité Estratégico

Presidente: Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)





Comisión de Premios "Federico C. Massot"

Presidente: José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)

Comisión de Capacitación Multiplataforma

Coordinador: Andrés D'Alessandro (Director Ejecutivo de Adepa)





Comisión de Desarrollo Digital

Presidente: Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan)

Vicepresidente: Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)





Comisión de Desarrollo de Medios Locales

Presidenta: Ana Tronfi (ADNSUR, Comodoro Rivadavia)

Vicepresidente: Héctor Lebensohn (Democracia, Junín)

Secretario: Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos)





Comisión de Relaciones Internacionales

Presidente: Gustavo Ick (El Liberal, Sgo. del Estero)

Vicepresidente: Ignacio Fidanza (La Política Online, Buenos Aires)





Comisión de Bien Público

Presidente: Roberto Suárez (Mendoza Today, Mendoza)

Vicepresidente: Ricardo Terán (La Capital, Rosario)





Comisión de Propiedad Intelectual

Presidente: Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires) ActualidadArgentina

Vicepresidente: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)





Comisión de Socios

Presidente: Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)

Vicepresidente: Emilio Magnaghi (Ciudadano News, Mendoza)





Comisión de Difusión

Presidente: Hugo Ferrer (La Opinión Austral, Río Gallegos)





Comisión Revisora de Cuentas

Titulares: Miguel Gaíta, Sergio Ducca y Diego Garazzi

Suplente: Cecilia Gargatagli





Servicio de Orientación Legal

Libertad de Prensa: Carlos Laplacette

Propiedad Intelectual: Nicolás Novoa

Servicio de Orientación Tributaria: Sergio Ducca

Director Ejecutivo: Andrés D'Alessandro

Gerente General: Gabriel Matijas.