Nuevo Consejo Ejecutivo de ADEPA: el Lic. Gustavo Ick fue ratificado como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales

El director del diario El Liberal tendrá un rol estratégico en la vinculación de la prensa argentina con organismos e instituciones del periodismo global.
En el marco del cierre de la 64ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), desarrollada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, la institución renovó sus autoridades para el período 2026-2027.
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Durante la jornada se confirmó la designación del Lic. Gustavo Ick, Director Editorial y Presidente del Directorio del Diario EL LIBERAL de Santiago del Estero, como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del organismo. Además, Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán) fue elegido como presidente de la asociación.
La elección del nuevo Consejo Ejecutivo ratificó la presencia de directivos de medios de comunicación de todo el país en las áreas clave de la institución. En este contexto, la designación de Gustavo Ick al frente de Relaciones Internacionales posiciona al director del tradicional diario santiagueño en un rol estratégico para la vinculación de la prensa argentina con organismos e instituciones del periodismo global.
Además de presidir esta área específica con el acompañamiento de Ignacio Fidanza (La Política Online) en la vicepresidencia, Gustavo Ick integra la lista de vocales del Consejo Ejecutivo, consolidando la representación del periodismo del Norte Grande en el mapa mediático nacional.
CONSEJO EJECUTIVO 2026 – 2027
Presidente: Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán)
Vicepresidenta 1ª: Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe)
Vicepresidente 2º: Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta)
Secretario General: Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires)
Secretario de Organización: Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires) Suscripcióndigital
Secretario de Relaciones Institucionales: Agustino Fontevecchia (Perfil, Buenos Aires)
Secretario de Actas: Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)
Tesorero: Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes)
Protesorero: Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas)
Vocales titulares
1º Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos)
2ª Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos)
3º Ricardo Terán (La Capital, Rosario)
4º Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires)
5º Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca)
6º Juan A. Boglione (Nueva Rioja, La Rioja)
Vocales suplentes
1º Claudia Bogado (La Mañana, Formosa)
2º Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)
3º Gustavo Ick (EL LIBERAL, Sgo. del Estero)
4º Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)
5º Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)
6º Federico Torres (Río Negro, Gral. Roca)
Comisión de Libertad de Prensa e Información
Presidente: Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires)
Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones
Presidente: José Santa María (Página/12, Buenos Aires)
Vicepresidente: Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles) Suscripcióndigital.
Comité Estratégico
Presidente: Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)
Comisión de Premios "Federico C. Massot"
Presidente: José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)
Comisión de Capacitación Multiplataforma
Coordinador: Andrés D'Alessandro (Director Ejecutivo de Adepa)
Comisión de Desarrollo Digital
Presidente: Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan)
Vicepresidente: Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)
Comisión de Desarrollo de Medios Locales
Presidenta: Ana Tronfi (ADNSUR, Comodoro Rivadavia)
Vicepresidente: Héctor Lebensohn (Democracia, Junín)
Secretario: Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos)
Comisión de Relaciones Internacionales
Presidente: Gustavo Ick (El Liberal, Sgo. del Estero)
Vicepresidente: Ignacio Fidanza (La Política Online, Buenos Aires)
Comisión de Bien Público
Presidente: Roberto Suárez (Mendoza Today, Mendoza)
Vicepresidente: Ricardo Terán (La Capital, Rosario)
Comisión de Propiedad Intelectual
Presidente: Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires) ActualidadArgentina
Vicepresidente: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)
Comisión de Socios
Presidente: Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)
Vicepresidente: Emilio Magnaghi (Ciudadano News, Mendoza)
Comisión de Difusión
Presidente: Hugo Ferrer (La Opinión Austral, Río Gallegos)
Comisión Revisora de Cuentas
Titulares: Miguel Gaíta, Sergio Ducca y Diego Garazzi
Suplente: Cecilia Gargatagli
Servicio de Orientación Legal
Libertad de Prensa: Carlos Laplacette
Propiedad Intelectual: Nicolás Novoa
Servicio de Orientación Tributaria: Sergio Ducca
Director Ejecutivo: Andrés D'Alessandro
Gerente General: Gabriel Matijas.