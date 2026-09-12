Franco Colapinto analizó su clasificación en el GP de España: “Fue una de mis mejores qualys en la F1”

El argentino largará noveno tras acceder a la Q3 y terminar por encima de su compañero Pierre Gasly, que saldrá en la 14° posición.

Hoy 13:21

Franco Colapinto terminó más que satisfecho con su clasificación para el Gran Premio de España, luego de conseguir el noveno puesto y avanzar a la Q3 con un Alpine que, según reconoció, no parecía tener el ritmo suficiente para meterse entre los diez mejores.

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“Creo que no esperábamos pasar a Q3, estaba muy difícil hoy. No teníamos el ritmo, iba a ser muy difícil. Pero hice una vuelta que fue una locura. Extraje lo máximo del auto, que era lo que quería. Mañana será una carrera larga, pero intentaremos sumar puntos”, expresó en diálogo con ESPN.

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El argentino también destacó el valor de haber conseguido ese resultado en un contexto en el que el rendimiento del auto no parecía acompañar.

“Creo que es una de mis mejores qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí. Haber quedado noveno es un gran esfuerzo”, afirmó.

“Todas las vueltas fueron buenas”

Colapinto remarcó además la consistencia que logró mantener durante toda la sesión.

“Fue una muy buena qualy desde el comienzo hasta el final. Todas las vueltas fueron buenas, consistentes y con mejoras entre run y run. Era un poco lo que buscaba después de Monza, esa experiencia me sirvió”, explicó.

El argentino también se refirió al trabajo que viene realizando junto a Alpine para mejorar el rendimiento del monoplaza.

“Ayer a la noche me quedé hasta muy tarde, sí, pero también me quedé hasta muy tarde en Monza y terminé octavo con un auto que había hecho la pole. A veces da frutos, a veces no tanto. Pero siempre nos vamos últimos los viernes y por suerte hoy valió la pena”, señaló.

La gran salvada en La Monumental

Uno de los momentos más tensos de la clasificación llegó durante la Q2, cuando Colapinto sufrió un fuerte sobreviraje en la curva La Monumental y estuvo muy cerca de perder el control del Alpine.

El argentino consiguió corregir la trayectoria a tiempo y evitó impactar contra el muro.

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“La verdad que se me puso muy de cola en la curva larga. Se puso feo, pero por suerte tuvimos revancha en el siguiente run. Fue una linda salvada para ponerle un poco de emoción a la qualy”, comentó entre risas.

Finalmente, Colapinto cerró la clasificación en la novena posición, mientras que su compañero Pierre Gasly quedó eliminado en la Q2 y largará 14°.

Con una buena posición de partida, el argentino buscará este domingo aprovechar la oportunidad y volver a sumar puntos en la Fórmula 1.