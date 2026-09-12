Franco Colapinto realizó una espectacular clasificación y largará 9º en el GP de España de Fórmula 1

El piloto argentino cerró un gran sábado llegando hasta la Q3 y logrando la novena posición para la carrera de este domingo, superando a su compañero Gasly que finalizó 14º. La pole fue para Lando Norris.

Hoy 12:38

Franco Colapinto completó otra destacada clasificación en la Fórmula 1 y largará noveno en el Gran Premio de España, que se disputa este fin de semana en el flamante circuito de Madring.

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El piloto argentino logró avanzar hasta la Q3 y estableció un mejor registro de 1m32s903, que lo dejó a 1s079 del tiempo de Lando Norris, autor de la pole position con McLaren.

Colapinto también consiguió ubicarse por delante de Kimi Antonelli, uno de los protagonistas del campeonato con Mercedes, en otra actuación positiva con un Alpine A526 que continúa mostrando avances.

Colapinto volvió a superar a Gasly

El argentino fue nuevamente el mejor representante de la escudería de Enstone durante la clasificación.

En la Q2 atravesó un momento de tensión cuando debió corregir la trayectoria en pleno peralte de la curva “Monumental”, aunque logró mantener el control del auto y continuar sin mayores inconvenientes.

Finalmente consiguió avanzar al último corte, mientras que su compañero Pierre Gasly quedó eliminado en la Q2 y clasificó 14°, con un tiempo de 1m33s753.

Un nuevo desafío para el argentino

Colapinto afrontará este domingo una carrera exigente en un circuito de 5.414 metros que presenta sectores rápidos, curvas complejas y muros muy cercanos a la pista.

El objetivo será mantenerse alejado de incidentes y aprovechar su buena posición de largada para intentar volver a sumar puntos.

Después de mostrar una evolución sostenida en las últimas fechas, el argentino buscará ratificar el buen rendimiento del Alpine y continuar escalando posiciones en el campeonato.