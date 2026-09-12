La UCSE realizará la 3ª Jornada Científica para graduados y estudiantes de Ciencias de la Salud

La actividad se desarrollará los días 8 y 9 de octubre. El encuentro abordará el trabajo con adolescentes desde una mirada interdisciplinaria entre la clínica y el territorio.

Hoy 12:03

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), a través de su Comisión de Graduados, invita a participar de la 3ª Jornada Científica para Graduados y Estudiantes en Ciencias de la Salud.

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El encuentro se realizará los días 8 y 9 de octubre de 2026, de 18 a 21, en el Auditorio de la UCSE, bajo el lema “Adolescencias, subjetividad y cuidado: miradas interdisciplinarias entre la clínica y el territorio”.

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La propuesta busca generar un espacio de reflexión, intercambio y socialización de saberes en torno al abordaje de las adolescencias en el ámbito de la salud, promoviendo una mirada interdisciplinaria sobre las prácticas profesionales.

Desde la organización informaron que podrán participar estudiantes y graduados de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE, además de profesionales de la salud en general.

Asimismo, se invita a presentar trabajos de investigación en modalidad de comunicaciones libres, estudios de caso o experiencias profesionales. La fecha límite para el envío de resúmenes será el 30 de septiembre de 2026.

Las pautas para la presentación de trabajos pueden solicitarse al correo graduados.salud@ucse.edu.ar.

La actividad será no arancelada y se entregarán certificados de asistencia a los participantes. La inscripción a la jornada se realiza a través del formulario: https://forms.gle/4xV3dd8xSnxXE1UW6.

En relación con la convocatoria, el coordinador de la Comisión de Graduados, Esp. Maximiliano Olivera, señaló: “Convocamos a toda la comunidad a participar de esta Jornada, que constituye un espacio de diálogo y de compromiso social. Nos interpela como actores en el campo de la salud y nos invita a repensar nuestras prácticas con los adolescentes santiagueños”.