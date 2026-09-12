VIDEO | ¡Tremendo Franco! La impresionante maniobra de Colapinto en la curva Monumental de Madrid

El piloto argentino casi pierde el control de su Alpine pero pudo salir de esa situación con una gran acción a puro reflejos.

Hoy 12:24

Franco Colapinto protagonizó uno de los momentos más impactantes de la clasificación del Gran Premio de España, cuando estuvo muy cerca de perder el control de su Alpine en la exigente curva La Monumental del circuito de Madrid.

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La situación se produjo durante la Q2, en una vuelta clave para sus aspiraciones de avanzar al último corte clasificatorio.

Al ingresar al sector, el A526 sufrió un fuerte sobreviraje y comenzó a desplazarse de manera inestable, dejando al argentino muy cerca de impactar contra el muro.

Una gran reacción para evitar el golpe

Colapinto reaccionó rápidamente y consiguió corregir la trayectoria antes de que la situación terminara en accidente.

La maniobra le permitió mantenerse en pista y continuar con la clasificación, en un circuito que durante todo el fin de semana mostró un elevado nivel de dificultad.

Pese al susto, el piloto de Alpine consiguió superar la Q2 y avanzar a la Q3 por cuarta vez en la temporada.

Finalmente, cerró la clasificación en el noveno puesto, asegurándose un lugar entre los diez primeros de la parrilla para la carrera.

La Monumental, una curva que puso a prueba a todos

La curva La Monumental se convirtió en uno de los sectores más comentados del flamante trazado madrileño por su inclinación y dificultad técnica.

Durante la actividad previa, el circuito ya había dejado varios momentos de tensión. Lewis Hamilton sufrió un accidente durante la tercera práctica libre, mientras que Oliver Bearman también protagonizó un fuerte despiste que provocó otra bandera roja.

El trazado de Madrid debutó esta temporada en la Fórmula 1 y la falta de antecedentes aumentó el desafío para los pilotos.

En ese contexto, Colapinto logró superar un momento límite, avanzar nuevamente hasta la Q3 y cerrar otra clasificación destacada con Alpine.