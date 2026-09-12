Impresionante video: disparó contra vehículos al azar y terminó baleado por la Policía en Houston

Los agentes le ordenaron que arrojara el arma. Sin embargo, Thomas no habría obedecido y levantó el rifle, momento en que policías de Houston y el agente estatal abrieron fuego.

Hoy 11:24

Un hombre de 45 años fue acusado de siete delitos luego de protagonizar un violento episodio armado en el noreste de Houston. Tres personas resultaron heridas y el sospechoso fue baleado por policías y un agente estatal cuando, según la investigación, apuntó su rifle contra los efectivos.

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El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana del 14 de agosto, aunque la policía liberó el video recién durante la jornada de este 11 de septiembre, en la zona de North Wayside Drive y Saint Louis Street, en el noreste de Houston, Texas.

La Policía recibió múltiples llamados al 911 que alertaban sobre un hombre armado con un rifle que efectuaba disparos contra vehículos que circulaban por el sector. Un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) llegó primero al lugar y fue guiado por vecinos hasta la zona donde se encontraba el sospechoso.

Poco después, efectivos del Departamento de Policía de Houston (HPD) localizaron a Demetri O’Neal Thomas, de 45 años, en el porche de una vivienda.

De acuerdo con el informe policial, los agentes le ordenaron en reiteradas oportunidades que arrojara el arma. Sin embargo, Thomas no habría obedecido y finalmente levantó el rifle, momento en que tres policías de Houston y el agente estatal abrieron fuego.

El sospechoso resultó herido y los propios agentes le brindaron primeros auxilios hasta la llegada de los paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston, que lo trasladaron a un hospital. Debido a que permanece internado, las autoridades todavía no difundieron su fotografía de identificación policial.

El tirador herido

Tres personas heridas

Durante la investigación, los efectivos encontraron a tres personas heridas de bala, presuntamente alcanzadas por los disparos efectuados contra los vehículos. Dos de las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial y las tres permanecían estables.

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Thomas enfrenta ahora siete cargos criminales: cuatro por asalto agravado contra servidores públicos y otros tres por asalto agravado con un arma mortal. El expediente fue presentado ante la Corte Criminal de Distrito 183 del condado de Harris.

La investigación quedó en manos de la Unidad de Investigaciones Especiales de la División de Homicidios de HPD, Asuntos Internos y la Oficina del Fiscal de Distrito del condado Harris, como establece el procedimiento en los casos en los que intervienen agentes policiales y se producen disparos.