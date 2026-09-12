En qué clubes terminaron los 13 jugadores marginados de River en la era Coudet

Con las salidas de Fabricio Bustos y Matías Viña, se terminó la etapa de los futbolistas que entrenaban apartados en Cantilo.

Hoy 11:15

River terminó de resolver la situación de los 13 futbolistas que habían quedado marginados del plantel después del primer semestre de 2026. Con las recientes salidas de Fabricio Bustos y Matías Viña, ya ninguno de ellos continúa entrenándose apartado en la sede de Cantilo.

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El grupo estaba compuesto por Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Matías Viña, Fabricio Bustos, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Kendry Páez, Santiago Lencina, Maximiliano Salas, Ian Subiabre y Alexander Woiski.

Después de varias semanas de negociaciones, rescisión de contratos y préstamos, la mayoría encontró un nuevo destino. La excepción es Páez, cuya cesión fue interrumpida y regresó a Chelsea, aunque todavía no definió dónde continuará jugando.

Los nuevos destinos de los 13 marginados

Germán Pezzella: rescindió su contrato con River y firmó con Peñarol.

Giuliano Galoppo: se marchó a préstamo a Atlanta United.

Matías Galarza Fonda: fue cedido a Inter Miami, con una opción de compra de 3 millones de dólares por el 50% de su pase.

Kendry Páez: Chelsea interrumpió su préstamo y regresó a Inglaterra. Por el momento, no tiene nuevo destino confirmado.

Alexander Woiski: finalizó su vínculo de común acuerdo y se incorporó a Deportivo Táchira.

Maximiliano Salas: continúa su carrera cedido en Independiente Rivadavia.

Ian Subiabre: fue prestado a Tigre.

Santiago Lencina: se marchó a préstamo al Burgos de España.

Kevin Castaño: pasó cedido a Atlético Mineiro, con una obligación de compra de 5 millones de dólares por el 50% de su ficha.

Maximiliano Meza: rescindió su contrato y volvió a Independiente en condición de libre.

Paulo Díaz: terminó anticipadamente su vínculo con River y se convirtió en jugador de Atlanta United.

Fabricio Bustos: acordó su rescisión y continuará su carrera en Coritiba.

Matías Viña: finalizó anticipadamente su préstamo en River y jugará en Cruzeiro hasta diciembre.

Otros dos referentes que también dejaron River

Aunque sus situaciones fueron diferentes y no formaron parte del grupo de marginados, Juan Fernando Quintero y Franco Armani también dejaron el club en este período en busca de mayor continuidad.

Quintero continuó su carrera en Independiente Medellín, mientras que Armani rescindió su vínculo para regresar a Atlético Nacional.

De esta manera, River terminó de cerrar una profunda renovación del plantel y puso punto final a la etapa de los futbolistas que habían quedado fuera de consideración.