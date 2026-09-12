Jóvenes y comunidad se unieron en Bandera para una jornada de prevención del suicidio

Estudiantes secundarios, referentes institucionales y vecinos participaron de un encuentro de concientización y abordaje comunitario realizado en el Centro Cultural Bandera.

Hoy 11:24

Con una masiva participación de estudiantes secundarios, referentes institucionales y vecinos, se llevó a cabo ayer en el Centro Cultural Bandera un encuentro clave de concientización y abordaje comunitario sobre la prevención del suicidio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las disertaciones estuvieron a cargo del licenciado Víctor Jiménez, especialista que profundizó en la provisión de herramientas prácticas para identificar señales de alerta, promover la escucha activa y fomentar el diálogo abierto frente a esta problemática que atraviesa a toda la sociedad.

El evento funcionó como un espacio de sensibilización profunda, permitiendo visibilizar un tema que interpela de manera directa al entramado social local y reforzando la red de contención entre los distintos actores de la comunidad.

Desde el Gobierno Municipal destacaron la alta convocatoria, agradecieron el compromiso de cada uno de los presentes y ratificaron la continuidad de políticas públicas orientadas a garantizar espacios de información, escucha y acompañamiento permanente.

Bajo la premisa de que la prevención es una tarea colectiva, el mensaje final que dejó el encuentro resonó con fuerza entre los jóvenes: hablar, escuchar y acompañar son las herramientas fundamentales para salvar vidas.