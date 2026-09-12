Vendieron por $30.000 un juego de herramientas robadas y la Policía logró recuperarlo

La investigación derivó en la identificación de dos hombres conocidos como “Tanque” y “Cantuli”, quienes quedaron vinculados a la causa.

Hoy 11:29

Un vecino del barrio Villa Abregú compró un completo juego de herramientas de mano por 30.000 pesos sin saber que eran robadas, lo que desató una serie de procedimientos policiales que permitieron esclarecer el ilícito en la "Capital de la Tradición".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La investigación comenzó tras la detención de Martín Belizán, alias "Tanque", llevada a cabo por efectivos de Prevención de la Departamental 13. A partir de allí, el personal de la División Robo y Hurto y de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Comunitaria N.º 41 profundizaron las pesquisas por el hurto en perjuicio de una vecina damnificada.

Los uniformados determinaron que los elementos sustraídos —que incluían llaves de mano, llaves tubo y alicates— habían sido comercializados en la zona por "Tanque" junto a otro sujeto identificado como Miguel Cantos, alias “Cantuli”. Al llegar al domicilio del comprador, este entregó los elementos de manera voluntaria al enterarse de su procedencia ilegal.

Por disposición de la Fiscalía de Añatuya, a cargo de la Dra. María Cecilia Rimini, se tomaron las medidas judiciales correspondientes para los acusados.

Martín Belizán continuará en libertad, bajo la confección de actas de identificación y compromiso, y Miguel Cantos quedó vinculado a la causa mediante el labrado de un acta de idénticas características.

En las próximas horas, las herramientas recuperadas serán sometidas a reconocimiento formal para ser restituidas a su legítima propietaria.