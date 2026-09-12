“No representás los valores de este lugar”: tensión con Fabiola Yáñez en un boliche porteño

El episodio fue relatado por el periodista Pepe Ochoa en LAM. Según su versión, la ex primera dama habría intentado ingresar a Tequila junto a un grupo de personas, pero el personal de seguridad le negó el acceso y le habría realizado fuertes reproches.

Hoy 12:08

Un tenso episodio habría tenido lugar durante la noche porteña cuando Fabiola Yáñez intentó ingresar al exclusivo boliche Tequila junto a un grupo de personas y, según relató el periodista Pepe Ochoa en el programa LAM, recibió una negativa por parte del personal de seguridad.

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De acuerdo con la versión difundida durante el programa, los encargados del ingreso le habrían comunicado que no podía acceder al establecimiento. La situación habría generado un intercambio en la puerta del local, mientras Yáñez insistía en poder ingresar.

Ochoa aseguró que el rechazo habría estado relacionado con la imagen de la ex primera dama y con los cuestionamientos que recibió por los encuentros sociales realizados durante la pandemia, en un período en el que regían restricciones sanitarias.

Según el relato del periodista, una de las frases que le habrían dirigido desde el ingreso fue: “No representás los valores de este lugar por lo que has hecho en tu vida”.

En otro momento del supuesto intercambio, los encargados del acceso también le habrían recriminado su comportamiento durante la pandemia. Siempre de acuerdo con Ochoa, le habrían dicho: “¿Qué hacés acá vos, que te la pasaste haciendo fiestas en pandemia? No sos digna de entrar”.

El periodista sostuvo además que Yáñez habría llegado al lugar acompañada por varias personas y que, pese a la negativa inicial, habría insistido para poder ingresar.

“Llegó con un séquito al boliche. Hizo un escándalo a otro nivel”, afirmó Ochoa al describir el episodio durante la emisión de LAM.

El panelista también aseguró que la ex primera dama “insistió e insistió” y que quería ingresar al establecimiento pese a la decisión tomada por el personal de seguridad.

El episodio rápidamente generó repercusiones y comentarios en redes sociales. Sin embargo, hasta el momento, la versión sobre lo ocurrido surge del relato realizado por Pepe Ochoa en televisión y no se conoció una declaración pública de Fabiola Yáñez ni del boliche Tequila que permita corroborar de manera independiente todos los detalles del supuesto incidente.