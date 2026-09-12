Quedó aprehendido tras intentar ingresar por la fuerza a la casa de su expareja

El sujeto tenía una orden de restricción y personal policial lo trasladó hacía la Comisaría 6° de la Mujer y la Familia de Termas de Río Hondo.

Hoy 13:10

Alrededor de la una de la madrugada de este sábado personal de la Comisaría 50, tras un aviso de la Central de Comunicaciones, arribó a un domicilio en la calle Epecuén del barrio Villa Nueva, ante el llamado de Ana María Diaz (36), por la presencia en el lugar de su expareja Lucas Gustavo Parrado (32) contra quien tenía una orden de restricción.

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Al llegar el personal policial, la mujer indicó que Parrado intentó ingresar a la fuerza y al no poder hacerlo se quedó afuera sin querer retirarse.

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Los uniformados lo interceptaron y tras ponerlo a resguardo, solicitaron la presencia de personal de la Comisaría 6° de la Mujer y la Familia de Termas de Río Hondo, quienes se hicieron cargo del sujeto por jurisdicción.

Por su parte el fiscal de turno Dr. Gustavo Montenegro, dispuso que Parrado quede en calidad de aprehendido, como así también se le reciba la denuncia penal a Diaz y se realice un informe de lo ocurrido.