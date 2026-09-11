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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 SEP 2026 | 12º
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EN VIVO | Independiente Rivadavia va por la recuperación ante un Aldosivi comprometido con el descenso

La Lepra mendocina recibe al Tiburón este sábado por la novena fecha del Torneo Clausura.

Hoy 14:52

Independiente Rivadavia recibirá a Aldosivi este sábado desde las 14:45, en el Estadio Bautista Gargantini, por la novena fecha del Torneo Clausura. La Lepra llega después de perder ante River Plate y buscará hacerse fuerte en Mendoza para recuperar terreno en la pelea por los primeros puestos, mientras que el Tiburón atraviesa una situación más comprometida y necesita seguir sumando para escaparle al descenso.

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