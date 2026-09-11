EN VIVO | Independiente Rivadavia va por la recuperación ante un Aldosivi comprometido con el descenso

La Lepra mendocina recibe al Tiburón este sábado por la novena fecha del Torneo Clausura.
Independiente Rivadavia recibirá a Aldosivi este sábado desde las 14:45, en el Estadio Bautista Gargantini, por la novena fecha del Torneo Clausura. La Lepra llega después de perder ante River Plate y buscará hacerse fuerte en Mendoza para recuperar terreno en la pelea por los primeros puestos, mientras que el Tiburón atraviesa una situación más comprometida y necesita seguir sumando para escaparle al descenso.
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