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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 SEP 2026 | 12º
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EN VIVO | Con la mente puesta en la Copa, Estudiantes y Platense chocan en La Plata

El Pincha y el Calamar se enfrentan este sábado por la novena fecha del Torneo Clausura. Ambos necesitan sumar de a tres para recuperar terreno en el Grupo A, mientras también afrontan sus respectivas series de cuartos de final de la Libertadores.

Hoy 14:51

Estudiantes de La Plata recibirá a Platense este sábado 12 desde las 14:45 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, por la novena fecha del Torneo Clausura. Los dos equipos atraviesan una situación similar en el campeonato local y buscarán una victoria que les permita acomodarse en la tabla, en medio del desgaste que implica disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores.

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